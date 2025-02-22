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Не будь ленивым водителем – мотору нужен экстрим

1:00
Авто

Многие водители уверены, что мягкая езда продлевает жизнь мотору, но излишняя осторожность может навредить двигателю не меньше, чем перегрузки.

Женщина за рулём
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина за рулём

Почему "пенсионерская" езда опасна:

  • На низких оборотах (до 2000 об/мин) масляный насос работает хуже, снижая смазку важных деталей.
  • Отложения и нагар накапливаются в двигателе, снижая его мощность и ухудшая запуск зимой.
  • Турбонаддув работает неэффективно, если мотор постоянно работает без нагрузки.

Как дать мотору "второе дыхание":

  • Раз в неделю разгоняйтесь до высоких оборотов (на трассе — до красной зоны).
  • 10-15 минут езды в динамичном режиме помогают очистить двигатель и восстановить его работу.
  • Такая нагрузка улучшает тягу, стабильность оборотов и снижает риск зимних проблем с запуском.

Не стоит бояться разогнать мотор — умеренные нагрузки ему только на пользу.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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