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Зима не щадит моторное масло: как избежать преждевременного износа двигателя

1:01
Авто

Зимой двигатель работает в экстремальных условиях, и моторное масло изнашивается быстрее. Даже если пробег кажется небольшим, замена масла весной — обязательная процедура.

Моторное масло
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Моторное масло

Почему масло теряет свойства зимой:

  • Двигатель долго прогревается - масло дольше циркулирует по системе, вызывая повышенный износ деталей.
  • Короткие поездки опасны - мотор не успевает нагреться, в масле скапливается конденсат, ухудшая его смазывающие свойства.
  • Работа в пробках - масло двигается медленнее, создавая риск масляного голодания.
  • Грязь и реагенты - система воздухозабора засасывает частицы снега, песка и химии, что ускоряет деградацию масла.
  • Высокая нагрузка на двигатель - снежные заносы и наледь заставляют мотор работать на пределе, перегревая масло.

Весной лучше не ждать и заменить масло сразу после морозов — это продлит ресурс двигателя и защитит его от износа.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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