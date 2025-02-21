Зима не щадит моторное масло: как избежать преждевременного износа двигателя

Зимой двигатель работает в экстремальных условиях, и моторное масло изнашивается быстрее. Даже если пробег кажется небольшим, замена масла весной — обязательная процедура.
Почему масло теряет свойства зимой:
Весной лучше не ждать и заменить масло сразу после морозов — это продлит ресурс двигателя и защитит его от износа.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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