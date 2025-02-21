Зима не щадит моторное масло: как избежать преждевременного износа двигателя

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Зимой двигатель работает в экстремальных условиях, и моторное масло изнашивается быстрее. Даже если пробег кажется небольшим, замена масла весной — обязательная процедура.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Моторное масло

Почему масло теряет свойства зимой:

Двигатель долго прогревается - масло дольше циркулирует по системе, вызывая повышенный износ деталей.

- масло дольше циркулирует по системе, вызывая повышенный износ деталей. Короткие поездки опасны - мотор не успевает нагреться, в масле скапливается конденсат, ухудшая его смазывающие свойства.

- мотор не успевает нагреться, в масле скапливается конденсат, ухудшая его смазывающие свойства. Работа в пробках - масло двигается медленнее, создавая риск масляного голодания.

- масло двигается медленнее, создавая риск масляного голодания. Грязь и реагенты - система воздухозабора засасывает частицы снега, песка и химии, что ускоряет деградацию масла.

- система воздухозабора засасывает частицы снега, песка и химии, что ускоряет деградацию масла. Высокая нагрузка на двигатель - снежные заносы и наледь заставляют мотор работать на пределе, перегревая масло.

Весной лучше не ждать и заменить масло сразу после морозов — это продлит ресурс двигателя и защитит его от износа.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

