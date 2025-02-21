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Удаление катализатора: быстрый путь к увеличению мощности, ну или расходов на ремонт

Авто

Удаление катализатора часто кажется простым способом улучшить динамику и снизить затраты, но на деле это путь к проблемам с мотором.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

Какие последствия ждут после удаления катализатора:

  • Увеличенный расход масла - без катализационных ограничений абразивные частицы разрушают цилиндры, и масло уходит в выхлопную систему.
  • Нарушение работы двигателя - современные ДВС разрабатываются с учётом катализатора, его отсутствие ломает баланс системы.
  • Повышенный расход топлива - даже с "обманками" корректная работа топливных карт нарушается.
  • Риск износа мотора - без катализатора керамическая пыль попадает в цилиндры, ускоряя разрушение поршневой группы.

Вместо удаления катализатора лучше заменить его на новый или установить пламегаситель, чтобы сохранить ресурс двигателя.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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