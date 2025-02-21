Удаление катализатора: быстрый путь к увеличению мощности, ну или расходов на ремонт

Удаление катализатора часто кажется простым способом улучшить динамику и снизить затраты, но на деле это путь к проблемам с мотором.
Какие последствия ждут после удаления катализатора:
Вместо удаления катализатора лучше заменить его на новый или установить пламегаситель, чтобы сохранить ресурс двигателя.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?