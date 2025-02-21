Топливо на донышке – отличная идея, если вам нравится играть в лотерею

Споры о том, опасно ли кататься с почти пустым баком в мороз, не утихают, но зимой это действительно плохая идея.
Главные риски:
Старые машины особенно уязвимы: забитый топливный фильтр и повышенная нагрузка на насос могут привести к дорогостоящему ремонту.
Лучшее решение зимой — держать бак минимум на 1/3 полным и заправляться на проверенных АЗС.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?