Топливо на донышке – отличная идея, если вам нравится играть в лотерею

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Авто

Споры о том, опасно ли кататься с почти пустым баком в мороз, не утихают, но зимой это действительно плохая идея.

Канистра бензина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Канистра бензина

Главные риски:

  • Конденсат превращается в лёд - из-за перепадов температур влага собирается в баке и может заблокировать топливную систему.
  • Замерзание клапанов - это нарушает давление паров топлива, создавая лишнюю нагрузку на бензонасос.
  • Перегрев бензонасоса - в современных авто топливо охлаждает насос, а при низком уровне жидкости теплообмен нарушается.

Старые машины особенно уязвимы: забитый топливный фильтр и повышенная нагрузка на насос могут привести к дорогостоящему ремонту.

Лучшее решение зимой — держать бак минимум на 1/3 полным и заправляться на проверенных АЗС.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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