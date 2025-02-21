Топливо на донышке – отличная идея, если вам нравится играть в лотерею

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Споры о том, опасно ли кататься с почти пустым баком в мороз, не утихают, но зимой это действительно плохая идея.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Канистра бензина

Главные риски:

Конденсат превращается в лёд - из-за перепадов температур влага собирается в баке и может заблокировать топливную систему.

- из-за перепадов температур влага собирается в баке и может заблокировать топливную систему. Замерзание клапанов - это нарушает давление паров топлива, создавая лишнюю нагрузку на бензонасос.

- это нарушает давление паров топлива, создавая лишнюю нагрузку на бензонасос. Перегрев бензонасоса - в современных авто топливо охлаждает насос, а при низком уровне жидкости теплообмен нарушается.

Старые машины особенно уязвимы: забитый топливный фильтр и повышенная нагрузка на насос могут привести к дорогостоящему ремонту.

Лучшее решение зимой — держать бак минимум на 1/3 полным и заправляться на проверенных АЗС.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

