Обычная проверка масла может угробить двигатель, если не знать этих тонкостей

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Проверка уровня масла кажется простой процедурой, но вокруг неё много мифов, которые могут привести к ошибкам и поломкам двигателя.

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Что на самом деле правда?:

Масло расходуется даже в исправном моторе - через поршневые кольца, клапаны и вентиляцию картера.

- через поршневые кольца, клапаны и вентиляцию картера. Уровень масла может повышаться - зимой при частых коротких поездках в картер попадает несгоревшее топливо.

- зимой при частых коротких поездках в картер попадает несгоревшее топливо. Перелив масла опасен - излишек попадает в вентиляцию и загрязняет дроссель, компрессор и интеркулер.

- излишек попадает в вентиляцию и загрязняет дроссель, компрессор и интеркулер. Лампа давления масла - это не шутка — если она загорелась, нужно немедленно долить масло.

- это не шутка — если она загорелась, нужно немедленно долить масло. Расход масла неравномерен - до 5000 км уходит мало, а затем может увеличиваться.

- до 5000 км уходит мало, а затем может увеличиваться. Проверять масло можно и на холодном моторе - так можно заметить утечки или попадание антифриза.

- так можно заметить утечки или попадание антифриза. После замены масло расширяется - если залить до верхней метки на горячем двигателе, возможен перелив.

- если залить до верхней метки на горячем двигателе, возможен перелив. Удаление катализатора не увеличивает расход масла - если масло уходит, значит, проблема в двигателе.

Следите за уровнем масла регулярно — это поможет избежать перегрева, задиров и капитального ремонта.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

