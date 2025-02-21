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Обычная проверка масла может угробить двигатель, если не знать этих тонкостей

1:14
Авто

Проверка уровня масла кажется простой процедурой, но вокруг неё много мифов, которые могут привести к ошибкам и поломкам двигателя.

масло
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
масло

Что на самом деле правда?:

  • Масло расходуется даже в исправном моторе - через поршневые кольца, клапаны и вентиляцию картера.
  • Уровень масла может повышаться - зимой при частых коротких поездках в картер попадает несгоревшее топливо.
  • Перелив масла опасен - излишек попадает в вентиляцию и загрязняет дроссель, компрессор и интеркулер.
  • Лампа давления масла - это не шутка — если она загорелась, нужно немедленно долить масло.
  • Расход масла неравномерен - до 5000 км уходит мало, а затем может увеличиваться.
  • Проверять масло можно и на холодном моторе - так можно заметить утечки или попадание антифриза.
  • После замены масло расширяется - если залить до верхней метки на горячем двигателе, возможен перелив.
  • Удаление катализатора не увеличивает расход масла - если масло уходит, значит, проблема в двигателе.

Следите за уровнем масла регулярно — это поможет избежать перегрева, задиров и капитального ремонта.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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