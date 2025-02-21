Октановое число тает быстрее, чем снег – что происходит с АИ-95

Многие водители заливают АИ-95, надеясь на экономичность и защиту от детонации. Но зимой АИ-92 может оказаться лучшим выбором. Почему?
Но если у вас турбомотор, переход на АИ-92 не стоит даже рассматривать — это может сократить срок службы двигателя. Для таких машин лучше оставаться на АИ-95 или АИ-100.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?