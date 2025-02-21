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Октановое число тает быстрее, чем снег – что происходит с АИ-95

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Авто

Многие водители заливают АИ-95, надеясь на экономичность и защиту от детонации. Но зимой АИ-92 может оказаться лучшим выбором. Почему?

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС
  • АИ-92 легче воспламеняется на морозе, что помогает быстрее завести мотор.
  • АИ-95 быстро теряет октановое число — из-за присадки МТБЭ он становится почти как АИ-92 уже через несколько дней.
  • Он дешевле — экономия на топливе в холодное время года всегда приятный бонус.

Но если у вас турбомотор, переход на АИ-92 не стоит даже рассматривать — это может сократить срок службы двигателя. Для таких машин лучше оставаться на АИ-95 или АИ-100.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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