Ваш груз – ваша проблема: что запрещено возить в автомобиле

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Неправильная перевозка груза может обернуться штрафами, лишением прав и даже уголовными проблемами.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain багажник

Запрещённые и проблемные грузы:

Крупногабаритные вещи — если груз выходит за пределы авто, днём нужен знак "Крупногабаритный груз", ночью — световозвращатели. Нарушение: штраф 1500-2000 рублей или лишение прав до 4 месяцев.

Добыча охотников — перевезти тушу кабана без разрешения = штраф до 50 000 рублей.

Дрова без документов — физлицам 4000-5000 рублей, юрлицам до 300 000 рублей.

Домашний алкоголь свыше 10 литров — штраф 3000-5000 рублей (чтобы не занимались незаконной торговлей).

Вывоз новогодней ёлки из леса — штраф от 20 000 до 40 000 рублей.

Закрытый номерной знак (велосипед, лыжи, багажник) — штраф 5000 рублей или лишение прав на 3 месяца.

Перед загрузкой авто лучше проверить правила, чтобы не получить проблемы на ровном месте.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

