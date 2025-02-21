Ваш груз – ваша проблема: что запрещено возить в автомобиле
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Неправильная перевозка груза может обернуться штрафами, лишением прав и даже уголовными проблемами.
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багажник
Запрещённые и проблемные грузы:
- Крупногабаритные вещи — если груз выходит за пределы авто, днём нужен знак "Крупногабаритный груз", ночью — световозвращатели. Нарушение: штраф 1500-2000 рублей или лишение прав до 4 месяцев.
- Добыча охотников — перевезти тушу кабана без разрешения = штраф до 50 000 рублей.
- Дрова без документов — физлицам 4000-5000 рублей, юрлицам до 300 000 рублей.
- Домашний алкоголь свыше 10 литров — штраф 3000-5000 рублей (чтобы не занимались незаконной торговлей).
- Вывоз новогодней ёлки из леса — штраф от 20 000 до 40 000 рублей.
- Закрытый номерной знак (велосипед, лыжи, багажник) — штраф 5000 рублей или лишение прав на 3 месяца.
Перед загрузкой авто лучше проверить правила, чтобы не получить проблемы на ровном месте.
Уточнения
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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