Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда-то обычный автомобиль, а теперь – раритет за миллионы: 40 лет в гараже превратили этот Москвич в золото
Tesla нервничает, а владельцы бензиновых авто потеют — Kia выпускает электромобиль с запасом хода 560 км
Кому чай с мятой? Больше не нужно тратить деньги — своя зелень растёт дома на подоконнике
Мои дети теперь за уши не оттащишь — готовлю фаршированные перцы только так
Смешивание масел – это как чай с молоком или взрывная химия
Сорняки сдаются без боя: дачный лайфхак для тех, кто любит отдыхать, а не полоть
Транспортная система: бюджетные дотации уменьшаются, расходы увеличиваются
Так тренируются модели Victoria's Secret: секрет шикарной фигуры раскрыт
Кошка страдает, а хозяева даже не догадываются — вот что происходит без стерилизации

ТОП-10 европейских автомобилей с пробегом в 2024 году

2:45
Авто

Несмотря на массовый исход западных автобрендов из России, устойчивый интерес к ним никуда не делся.

Volkswagen Tiguan R-Line 4motion
Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Volkswagen Tiguan R-Line 4motion

Будем откровенны: поменять предпочтения, выработанные за десятилетия — задача сложная. И справедливости ради отметим, что многие модели пользовались популярностью, потому что отлично себя показали. Они были надёжными, удовлетворяли всем запросам автовладельцев. А какие именно марки и модели из Европы были самыми популярными на вторичном рынке РФ.

Вот ТОП-10 таких авто.

Прочное лидерство у двух моделей Volkswagen Tiguan II (2016-2021) и Polo V Рестайлинг (2014-2020). На известный кроссовер пришлось 648 продаж, а на второго представителя "народного автомобиля" — 556. С серьёзным отставанием третью строчку занимает Mercedes-Benz E-класс V (W213, S213, C238, 2016-2021). Доля продаж этой модели составила 477 штук.

Четвертая позиция у BMW 5 серии VII (G30/G31, 2017-2020), выбор в пользу этого автомобиля покупатели сделали 462 раза. На пятой строчке второй в нашем рейтинге кроссовер — Skoda Kodiaq I (2016-2022), с 424 продажами. Следом, на шестом месте, ещё один представитель бренда Skoda — Rapid I Рестайлинг (2017-2020). Реализовано данных моделей было — 362 штуки. Седьмая строчка за BMW 3 серии VI (F3x) Рестайлинг (2015-2020), на долю которого пришлось 340 продаж, отмечает аналитик компании "РОЛЬФ".

Еще один Volkswagen Tiguan I Рестайлинг (2011-2018) расположился на восьмой позиции, с показателем продаж — 317 штук. Совсем немного отстал от него очередной "баварец” — BMW 3 серии VI (F3x) (2011-2016), которого приобрели в прошлом году 315 раз. И, наконец, замыкает наш ТОП-10 Mercedes-Benz C-класс IV (W205, 2014-2018), показатель продаж которого составил 313 штук.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Три весенних подкормки, которые заставят пионы цвести так, что прохожие будут заглядываться
Садоводство, цветоводство
Три весенних подкормки, которые заставят пионы цвести так, что прохожие будут заглядываться Аудио 
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Садоводство, цветоводство
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Начал использовать эти советы при проращивании семян — урожаю завидуют соседи
Советы
Начал использовать эти советы при проращивании семян — урожаю завидуют соседи Аудио 
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Огромные двухметровые змеи стали захватывать жилые дома
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
ОФЗАБ-500 с УМПК. Фугасно-зажигательный кошмар для украинской армии Дмитрий Плотников Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты Любовь Степушова
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Последние материалы
Имбирь и его антистарение: как использовать этот чудо-ингредиент
Всегда думал, что холодец вреден, пока не узнал, сколько в нем витаминов
Бензин в дизель – рецепт катастрофы или как научиться вызывать эвакуатор за 5 минут
Как открыть дверцу стиральной машины, если она застряла? Проверенные способы
Подруга отказалась от яиц и перешла на эти продукты — результат удивил
Меньше работы — больше урожая: с кем подружить лук, чтобы он рос сам по себе
Опасность пластиковой посуды: почему стоит избегать микроволновки с пластиком
Группа семи хочет пересмотреть потолок цен на нефть из России
ТОП-10 европейских автомобилей с пробегом в 2024 году
Морские чудовища не выживут здесь и секунды: жуткие соляные бассейны Красного моря
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.