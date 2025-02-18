ТОП-10 европейских автомобилей с пробегом в 2024 году

2:45 Your browser does not support the audio element. Авто

Несмотря на массовый исход западных автобрендов из России, устойчивый интерес к ним никуда не делся.

Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Volkswagen Tiguan R-Line 4motion

Будем откровенны: поменять предпочтения, выработанные за десятилетия — задача сложная. И справедливости ради отметим, что многие модели пользовались популярностью, потому что отлично себя показали. Они были надёжными, удовлетворяли всем запросам автовладельцев. А какие именно марки и модели из Европы были самыми популярными на вторичном рынке РФ.

Вот ТОП-10 таких авто.

Прочное лидерство у двух моделей Volkswagen Tiguan II (2016-2021) и Polo V Рестайлинг (2014-2020). На известный кроссовер пришлось 648 продаж, а на второго представителя "народного автомобиля" — 556. С серьёзным отставанием третью строчку занимает Mercedes-Benz E-класс V (W213, S213, C238, 2016-2021). Доля продаж этой модели составила 477 штук.

Четвертая позиция у BMW 5 серии VII (G30/G31, 2017-2020), выбор в пользу этого автомобиля покупатели сделали 462 раза. На пятой строчке второй в нашем рейтинге кроссовер — Skoda Kodiaq I (2016-2022), с 424 продажами. Следом, на шестом месте, ещё один представитель бренда Skoda — Rapid I Рестайлинг (2017-2020). Реализовано данных моделей было — 362 штуки. Седьмая строчка за BMW 3 серии VI (F3x) Рестайлинг (2015-2020), на долю которого пришлось 340 продаж, отмечает аналитик компании "РОЛЬФ".

Еще один Volkswagen Tiguan I Рестайлинг (2011-2018) расположился на восьмой позиции, с показателем продаж — 317 штук. Совсем немного отстал от него очередной "баварец” — BMW 3 серии VI (F3x) (2011-2016), которого приобрели в прошлом году 315 раз. И, наконец, замыкает наш ТОП-10 Mercedes-Benz C-класс IV (W205, 2014-2018), показатель продаж которого составил 313 штук.