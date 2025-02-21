Зимой без полос на стекле: как защитить щетки стеклоочистителей от снега и льда

Зимой дворники превращаются в ледяные скребки, которые не только не очищают стекло, но и мешают видеть дорогу. Это может стать причиной аварии, особенно если из-за грязи и снега водитель не заметит пешехода или машину в слепой зоне.
Тёплый воздух от печки растапливает снег, образуется влага, которая замерзает на щётках, создавая толстый слой льда.
Что делать, чтобы дворники не покрывались льдом:
Эти простые меры помогут избежать слепых зон и сохранить хорошую видимость на дороге.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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