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Зимой без полос на стекле: как защитить щетки стеклоочистителей от снега и льда

1:00
Авто

Зимой дворники превращаются в ледяные скребки, которые не только не очищают стекло, но и мешают видеть дорогу. Это может стать причиной аварии, особенно если из-за грязи и снега водитель не заметит пешехода или машину в слепой зоне.

Дворники
Фото: Freepik by kaboompics
Дворники

Почему дворники обледеневают

Тёплый воздух от печки растапливает снег, образуется влага, которая замерзает на щётках, создавая толстый слой льда.

Что делать, чтобы дворники не покрывались льдом:

  • Увеличить скорость — на 50-60 км/ч поток воздуха сдувает снег, не давая ему прилипнуть.
  • Отключить обдув стекла горячим воздухом — это замедлит таяние снега и предотвратит повторное замерзание.
  • Обработать дворники силиконовой смазкой — она создаст защитный слой, не давая льду и снегу цепляться.

Эти простые меры помогут избежать слепых зон и сохранить хорошую видимость на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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