Авто, которые живут дольше, чем некоторые браки: самые надежные внедорожники в истории

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Большинство современных авто еле доживают до конца гарантии, но есть модели, которые становятся почти членами семьи. Они ездят десятилетиями и не теряют актуальности.

Фото: commons.wikimedia.org by EurovisionNim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Honda CR-V

ТОП-3 самых долгоживущих кроссоверов:

Toyota Highlander - 20% владельцев не готовы расставаться с ним даже спустя 300 000 км. Надёжность на грани бессмертия.

- 20% владельцев не готовы расставаться с ним даже спустя 300 000 км. Надёжность на грани бессмертия. Honda Pilot - просторный, долговечный, с iVTM-4, который цепляется за дорогу как клещ. 15% владельцев держат его 20+ лет.

- просторный, долговечный, с iVTM-4, который цепляется за дорогу как клещ. 15% владельцев держат его 20+ лет. Honda CR-V - практичный, экономичный и вечный. Версия с 2,4-литровым мотором — легенда. Более 13% владельцев не готовы его менять.

Также в список попали Subaru Forester (13%), Toyota RAV4 (12,7%), Toyota Prius (12,3%) и Toyota 4Runner (11,9%).

Если нужна машина, которая выдержит жизнь, вселенную и вообще всё, стоит присмотреться к этим моделям.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

