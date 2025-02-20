Авто, которые живут дольше, чем некоторые браки: самые надежные внедорожники в истории

Большинство современных авто еле доживают до конца гарантии, но есть модели, которые становятся почти членами семьи. Они ездят десятилетиями и не теряют актуальности.
ТОП-3 самых долгоживущих кроссоверов:
Также в список попали Subaru Forester (13%), Toyota RAV4 (12,7%), Toyota Prius (12,3%) и Toyota 4Runner (11,9%).
Если нужна машина, которая выдержит жизнь, вселенную и вообще всё, стоит присмотреться к этим моделям.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?