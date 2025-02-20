Нестабильная работа двигателя: топ-5 причин, из-за которых мотор ведет себя странно

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Если мотор глохнет на ходу или его обороты скачут от 500 до 1500, пора разбираться с причиной.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт автомобиля на СТО

Что может быть не так:

Плохое топливо — засоряет форсунки и свечи. Решение: сменить заправку, заменить свечи и почистить форсунки.

Засоренный топливный фильтр или бензонасос — двигатель недополучает топливо. Поможет замена фильтра и диагностика насоса.

Проблемы с зажиганием — свечи, катушки или провода могут выйти из строя, вызывая "троение". Решение: замена неисправных компонентов.

Неисправный клапан EGR — он может сильно сбивать обороты и даже заглушить мотор. Нужно чистить или менять клапан.

Поломки датчиков — дроссельная заслонка, регулятор холостого хода или блок управления двигателем тоже могут давать сбои. Требуется диагностика в сервисе.

Чем быстрее найти причину, тем меньше риск попасть на дорогой ремонт.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

