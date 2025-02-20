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Нестабильная работа двигателя: топ-5 причин, из-за которых мотор ведет себя странно

1:01
Авто

Если мотор глохнет на ходу или его обороты скачут от 500 до 1500, пора разбираться с причиной.

Ремонт автомобиля на СТО
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт автомобиля на СТО

Что может быть не так:

  • Плохое топливо — засоряет форсунки и свечи. Решение: сменить заправку, заменить свечи и почистить форсунки.
  • Засоренный топливный фильтр или бензонасос — двигатель недополучает топливо. Поможет замена фильтра и диагностика насоса.
  • Проблемы с зажиганием — свечи, катушки или провода могут выйти из строя, вызывая "троение". Решение: замена неисправных компонентов.
  • Неисправный клапан EGR — он может сильно сбивать обороты и даже заглушить мотор. Нужно чистить или менять клапан.
  • Поломки датчиков — дроссельная заслонка, регулятор холостого хода или блок управления двигателем тоже могут давать сбои. Требуется диагностика в сервисе.

Чем быстрее найти причину, тем меньше риск попасть на дорогой ремонт.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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