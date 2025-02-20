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Колесо спустило, компрессора нет: 7 сомнительных идей, которые точно стоит попробовать

Авто

Если колесо спустило в городе, проблему решить легко — можно одолжить компрессор или заехать на АЗС. А вот в глуши придётся проявить смекалку.

Автомобильный диск
Фото: Freepik by senivpetro
Автомобильный диск

Что действительно работает:

  • Попросить помощь у дальнобойщика - у них есть шланг от пневмосистемы.
  • Доехать с колесом до заправки - классика жанра, если рядом есть цивилизация.
  • Подключить шланг к выхлопной трубе - двигатель может создать до 2 бар, но это опасно для катализатора.

Чего лучше не делать:

  • Баллончики со сжатым воздухом - нужно 20-25 штук, что бессмысленно.
  • "Посадка" шины с топливом - максимум 0,4 атмосферы, а дальше всё равно нужен насос.
  • Огнетушитель - не даст даже 0,2 атмосферы.
  • Перекачка воздуха из других колёс - можно просто спустить все.

Самый надёжный способ — всегда иметь накачанную запаску и электрический компрессор. Это сэкономит время, нервы и деньги.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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