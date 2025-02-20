Колесо спустило, компрессора нет: 7 сомнительных идей, которые точно стоит попробовать

Если колесо спустило в городе, проблему решить легко — можно одолжить компрессор или заехать на АЗС. А вот в глуши придётся проявить смекалку.
Что действительно работает:
Чего лучше не делать:
Самый надёжный способ — всегда иметь накачанную запаску и электрический компрессор. Это сэкономит время, нервы и деньги.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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