От трековых хулиганов до изящных атлетов: выбираем лучшие купе 2025 года

Топ-10 купе 2025: автомобили, которые заставят ваше сердце биться чаще

14:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Хотя будущее рынка спортивных автомобилей класса "купе" все еще остается под вопросом, в настоящем времени сегмент быстрых и желанных купе переживает небывалое разнообразие. Сегодня на западных рынках представлены как гран-туризмо, так и бескомпромиссные спорткары, а также практичные двухдверные автомобили на каждый день.

Фото: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 2021 Chevrolet Corvette C8

Каждая из этих категорий предлагает уникальный опыт вождения и владения. Такое изобилие моделей делает прямое сравнение практически невозможным, поэтому, составляя наш рейтинг лучших купе, мы ориентировались не только на скорость и острые ощущения, но и на то, насколько хорошо каждый автомобиль справляется с заявленной концепцией.

Представленный нами срез рынка демонстрирует широкий спектр различных типов купе. В рейтинге вы найдете автомобили с четырех-, шести- и восьмицилиндровыми двигателями, как с турбонаддувом, так и атмосферными, с передним, центральным и задним расположением силового агрегата. Все эти модели отличаются неповторимым характером, но их объединяет одно — они созданы для того, чтобы дарить удовольствие от вождения, хотя и делают это совершенно по-разному. От "отрывающихся по полной" хулиганов, таких как BMW M4 CS, до легкого и маневренного Alpine A110 — выбор купе 2025 года действительно впечатляет.

Топ-10 лучших купе 2025 года:

Chevrolet Corvette C8 Alpine A110 McLaren Artura Aston Martin Vantage Mercedes-AMG GT63 BMW M4 CS Porsche 718 Cayman GTS 4.0 Porsche 911 Carrera GTS Bentley Continental GT Speed Chevrolet Corvette C8

Chevrolet Corvette C8

Мало кто ожидал такого прорыва от Corvette. Этот автомобиль всегда славился мощностью, эффектностью и громким звуком, но ему часто не хватало изысканности. Однако появление C8 развеяло все стереотипы. Впервые получив среднемоторную компоновку и праворульную версию, новый Corvette поражает качеством сборки, феноменальными возможностями и невероятным вовлечением в процесс управления — не говоря уже о потрясающей динамике.

Знакомый на первый взгляд 6,2-литровый V8 с нижним расположением распредвала был полностью переработан для C8 и получил сухой картер, предельную частоту вращения 6700 об/мин и мощность в 495 л. с. Благодаря улучшенному сцеплению, обусловленному более задней развесовкой, разгон до 100 км/ч занимает всего 3,2 секунды под аккомпанемент рычащего V8. Если этого покажется недостаточно, версия Z06 предложит еще больше отточенности и производительности, бросая вызов самому Porsche 911 GT3.

Alpine A110

Появление Alpine A110 вызвало настоящий фурор еще до своего выхода на рынок. Его характеристики звучали слишком хорошо, чтобы быть правдой: специально разработанное легкое алюминиевое шасси, масса около 1100 кг, резвый двигатель с турбонаддувом и дизайн, ностальгический, но не скатывающийся в ретро-пастиш. Сможет ли Alpine создать достойного конкурента Porsche Cayman буквально из ниоткуда, или нас ждет очередное разочарование в стиле Alfa Romeo 4C?

В реальности все оказалось даже лучше, чем на бумаге. A110 — это абсолютное удовольствие от вождения, вовлекающий и яркий автомобиль. Что действительно выделяет его на фоне современников, так это способность буквально парить над дорогой, обеспечивая беспрецедентный уровень податливости и изысканности. В сочетании с мощным двигателем, точностью рулевого управления и прогнозируемой управляемостью, это делает A110 одним из лучших спортивных купе, которые можно приобрести в 2024 году.

McLaren Artura

В то время как McLaren 750S явно относится к старой школе (и великолепен в этом), Artura ощущается продуктом следующего поколения. Он сочетает в себе гибридные технологии компании в корпусе, конкурирующем с Maserati MC20, а в обновленной версии предлагает почти непобедимую комбинацию производительности, тактильности и отточенности.

В 2024 году фейслифтинг представил версию Spider и ряд обновлений для всего модельного ряда, включая более мощную гибридную силовую установку V6 (теперь до 690 л. с.) и перенастроенное шасси. Результатом стал завораживающий опыт вождения, который сочетает в себе взрывную динамику с плавностью и обратной связью в типичном стиле McLaren. На конкурсе evo Car of the Year 2022 мы не смогли разделить оригинальную Artura и Ferrari 296 GTB. В 2024 году, в обновленном виде Spider, он занял второе место в eCoty, чуть не вырвав победу. Сейчас он настолько хорош.

Aston Martin Vantage

Последний Vantage поднимает брутальную изысканность модели на новый уровень. Доработанная версия 4-литрового V8 Mercedes-AMG с двойным турбонаддувом развивает колоссальные 656 л. с. (и издает потрясающий звук в придачу) — это баллистический, захватывающий и немного хулиганский автомобиль. Aston Martin спроектировал его более динамичным, ориентируясь на Porsche 911 Turbo S, и в ощущениях от вождения определенно появилась новая целеустремленность. Он выглядит более агрессивно, чем раньше, с кузовом в стиле One-77 с широкой колеей. И все же он сохраняет достаточно качеств гран-туризмо, чтобы заставить вас задуматься о его менее разностороннем собрате, DB12.

Результатом стал один из лучших Aston Martin за последнее время, с фантастическим балансом, четкими реакциями и безграничной мощностью от V8. Он впечатлил на eCoty 2024, где редактор Стюарт Галлахер назвал его своим абсолютным победителем, а еще два судьи поставили его на пьедестал почета. Да, подвеска немного жестковата, и в нем нет целеустремленности GT3, но в целом Vantage отлично справляется со своей задачей развлекательного, агрессивного, но в то же время роскошного спортивного купе. Его великолепный новый интерьер — это вишенка на торте.

Mercedes-AMG GT63

Новый AMG GT стал более практичным, более сложным и менее уникальным, чем автомобиль, который он заменяет (теперь он построен на платформе SL). Некоторые могут утверждать, что он потерял часть своего "бандитского" характера предшественника, но нельзя отрицать, что он невероятно эффективен и, как никогда, является настоящим конкурентом Porsche 911.

Как и прежде, 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом расположен под длинным капотом GT, на этот раз развивая 577 л. с. и 800 Нм крутящего момента и приводя в движение все четыре колеса. У него нет аутентичного грохота предыдущих версий, но производительность впечатляет, и GT уверенно преодолевает пространство, используя всю доступную мощность. За это стоит поблагодарить амортизаторы Active Ride Control, рулевое управление задними колесами и сложную систему полного привода. Самое приятное для владельцев то, что GT теперь может вместить пару (небольших) пассажиров сзади. Линейка также быстро расширяется, если вам нужен немного другой оттенок AMG GT, с моделями GT55, GT63 Pro и GT63 E-Performance — последняя развивает около 805 л. с. в дополнение к своей массе 2380 кг.

BMW M4 CS

Если отвлечься от его смелого, слегка "тюнингового" внешнего вида, BMW M4 CS — одно из лучших спортивных купе, которые можно купить за деньги. По сравнению с M4 Competition его рядная "шестерка" форсирована до 542 л. с., он на 15 кг легче благодаря карбоновым деталям, а его шасси было основательно переработано. Амортизаторы были перенастроены, жесткость пружин увеличена, а также используются шаровые соединения рычагов стабилизатора поперечной устойчивости, среди прочих изменений. Все это в совокупности создает глубоко вознаграждающий и исключительно способный спортивный автомобиль.

На шинах Michelin Cup 2 R и с опциональными карбон-керамическими тормозами M4 вселяет уверенность в атаке на треке с самого начала. Система xDrive обеспечивает сцепление и стабильность, не умаляя при этом управляемости M4, а огромная мощь и гибкость двигателя позволяют легко поддерживать быстрый, плавный темп. Как достойный конкурент Porsche 911 для редких выездов на трек-дни, его трудно превзойти.

Porsche 718 Cayman GTS 4.0

Трудно не показаться циничным, говоря о 718 Cayman GTS 4.0, поскольку, по сути, это, по-видимому, тот Cayman, который все просили с момента спорного появления 718-го. Комплектация, безусловно, проста: Porsche устанавливает 4-литровый оппозитный шестицилиндровый двигатель, как в GT4, но с небольшой дефорсировкой, снижающей мощность до 394 л. с. То же самое можно сказать и о шасси: стандартный пакет амортизаторов Sports PASM, занижающий посадку на 20 мм, активные опоры двигателя и дифференциал повышенного трения с вектором тяги представляют собой начало и конец динамических улучшений.

Так как же он едет, спросите вы? Короче говоря, превосходно. Его краткая способность плавно двигаться по сложным дорожным покрытиям и в то же время поддерживать кузов при боковых нагрузках исключительна. Отклик, гибкость и характер силовой установки великолепны, тормоза мощные и внушают уверенность. Все это подкреплено балансом, который настолько четко выражен и надежен, что задаешься вопросом, могут ли современные, практичные спортивные автомобили быть еще лучше. Сама Porsche будет утверждать, что могут, о чем свидетельствует следующий пункт в этом списке…

Porsche 911 Carrera GTS

Всегда существовал "золотой стандарт" Porsche 911. Модель, которая повышает отклик и вовлеченность ровно настолько, чтобы оставаться более удобной в использовании — и значительно более доступной — чем GT3. Долгое время GTS занимал это "сладкое место", и, хотя последняя версия 992.2 знаменует собой одно из самых значительных изменений в истории 911 — внедрение гибридной системы — это остается верным и сегодня.

GTS — это урок того, как использовать электрификацию для усиления и улучшения характера спортивного автомобиля практически без компромиссов. В нем используется совершенно новый 3,6-литровый оппозитный шестицилиндровый двигатель и электродвигатель, интегрированный в восьмиступенчатую коробку передач PDK, чтобы обеспечить мощность 534 л. с., а также значительное улучшение отклика дроссельной заслонки. Он сладко раскручивается с насыщенным звуком, и, хотя он весит на 50 кг больше, чем уходящий GTS, у него есть вся точность, отзывчивость и отточенность, которыми должен обладать 911-й. Единственная загвоздка заключается в том, что гибридное оборудование означает отсутствие трехпедальной опции.

Bentley Continental GT Speed

Двигатель W12 от Bentley мертв, но не стоит бояться, новый подключаемый гибрид V8 Continental GT Speed сохранил те самые качества гран-турера, которые делали автомобиль предыдущего поколения таким привлекательным. Но теперь с добавленным преимуществом электрифицированного удара мощностью 771 л. с., что делает его самым мощным Bentley для дорог общего пользования из всех существующих.

Конечно, гибридный GT Speed весит колоссальные 2459 кг, но Continental всегда был тяжелым автомобилем. Часть веса маскируется неотразимым тяговым усилием гибридного V8, а также активными стабилизаторами поперечной устойчивости, активным вектором тяги и новыми двухклапанными адаптивными амортизаторами и двухкамерной пневматической подвеской. Он по-прежнему управляется как большое, солидное купе, но GT Speed более отзывчивый и маневренный, чем можно было бы ожидать. Сочетание этого с роскошным салоном мирового класса и превосходным комфортом и изысканностью создает глубоко желанный гран-турер.

Уточнения

Спортивный автомобиль или спорткар (от англ. sports car) — двухместный автомобиль с закрытым или открытым кузовом и одинаковыми по диаметру колёсами, созданный в первую очередь под участие в автогонках, но потенциально пригодный для дорожной эксплуатации.



