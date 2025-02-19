Искусственный интеллект помог создать асфальт, который заживляет повреждения

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Каждый год на ремонт дорог уходят миллионы, но новая технология может навсегда изменить ситуацию. Международная группа учёных из Университета Суонси, Королевского колледжа Лондона и чилийских исследовательских центров разработала асфальт, который устраняет трещины самостоятельно.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сплошная линия

В чём секрет покрытия

Разработка основана на применении пористых материалов, содержащих крошечные споры растительного происхождения, заполненные переработанными маслами. При появлении микротрещин масла активируются и заполняют повреждения. Лабораторные испытания показали, что асфальт способен полностью восстанавливать микротрещины менее чем за час.

Искусственный интеллект ускорил исследования

В процессе создания материала использовались методы машинного обучения и анализа данных. Учёные применили искусственный интеллект для исследования органических молекул в битуме, что позволило понять процессы окисления и разрушения покрытия. В сотрудничестве с Google Cloud была создана цифровая модель, которая ускорила симуляции и открыла новые возможности для совершенствования асфальта.

Экологическая составляющая

Разработка также направлена на снижение вреда окружающей среде. Производство традиционного асфальта связано с высоким уровнем выбросов углерода, а новая технология позволит уменьшить зависимость от нефти. Использование биомассы отходов в качестве сырья делает процесс более экологичным и способствует достижению целей Великобритании по снижению выбросов до нуля к 2050 году.

"Лабораторные испытания доказали, что наш самовосстанавливающийся асфальт способен залечивать микротрещины менее чем за час. Это не только продлевает срок службы дорог, но и существенно сокращает расходы на их содержание", — рассказал один из авторов исследования, профессор Университета Суонси Дэвид Кинг.

Будущее дорожного строительства

Самовосстанавливающийся асфальт может стать революцией в дорожной отрасли. Он позволит сократить затраты на ремонт, повысить безопасность движения и сделать дороги более долговечными. В ближайшее время технология будет протестирована в реальных условиях, а её успешное внедрение может изменить подход к строительству дорог во всём мире.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

