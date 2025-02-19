Искусственный интеллект помог создать асфальт, который заживляет повреждения

Каждый год на ремонт дорог уходят миллионы, но новая технология может навсегда изменить ситуацию. Международная группа учёных из Университета Суонси, Королевского колледжа Лондона и чилийских исследовательских центров разработала асфальт, который устраняет трещины самостоятельно.
Разработка основана на применении пористых материалов, содержащих крошечные споры растительного происхождения, заполненные переработанными маслами. При появлении микротрещин масла активируются и заполняют повреждения. Лабораторные испытания показали, что асфальт способен полностью восстанавливать микротрещины менее чем за час.
В процессе создания материала использовались методы машинного обучения и анализа данных. Учёные применили искусственный интеллект для исследования органических молекул в битуме, что позволило понять процессы окисления и разрушения покрытия. В сотрудничестве с Google Cloud была создана цифровая модель, которая ускорила симуляции и открыла новые возможности для совершенствования асфальта.
Разработка также направлена на снижение вреда окружающей среде. Производство традиционного асфальта связано с высоким уровнем выбросов углерода, а новая технология позволит уменьшить зависимость от нефти. Использование биомассы отходов в качестве сырья делает процесс более экологичным и способствует достижению целей Великобритании по снижению выбросов до нуля к 2050 году.
"Лабораторные испытания доказали, что наш самовосстанавливающийся асфальт способен залечивать микротрещины менее чем за час. Это не только продлевает срок службы дорог, но и существенно сокращает расходы на их содержание", — рассказал один из авторов исследования, профессор Университета Суонси Дэвид Кинг.
Самовосстанавливающийся асфальт может стать революцией в дорожной отрасли. Он позволит сократить затраты на ремонт, повысить безопасность движения и сделать дороги более долговечными. В ближайшее время технология будет протестирована в реальных условиях, а её успешное внедрение может изменить подход к строительству дорог во всём мире.
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