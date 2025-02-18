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Когда-то обычный автомобиль, а теперь – раритет за миллионы: 40 лет в гараже превратили этот Москвич в золото

1:57
Авто

Представьте себе: автомобиль, который простоял десятилетия в гараже, сохранившись в первозданном виде. Именно такой "Москвич-412" 1977 года выпуска недавно появился на рынке. Этот автомобиль, словно капсула времени, предлагает окунуться в эпоху советского автопрома.

Москвич-412
Фото: commons.wikimedia.org by MaksymStoyko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Москвич-412

История находки

"Москвич-412" был обнаружен в гараже, где простоял более 40 лет. За это время автомобиль не подвергался эксплуатации, что позволило сохранить его в идеальном состоянии. Пробег машины составляет всего несколько десятков километров, что подтверждает её уникальность.

Состояние автомобиля

Кузов и салон "Москвича" сохранились без каких-либо повреждений. Оригинальная краска, хромированные детали и даже заводские шины — всё это делает автомобиль настоящей находкой для коллекционеров и любителей ретро-техники.

Технические характеристики

"Москвич-412" оснащён 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 75 лошадиных сил. Механическая коробка передач и задний привод обеспечивают классические ощущения от вождения, характерные для автомобилей того времени.

Цена вопроса

Учитывая уникальность и состояние автомобиля, продавец оценил "Москвич-412" в 1 200 000 рублей. Однако для истинных ценителей ретро-автомобилей такая покупка станет не просто приобретением, а инвестицией в историю отечественного автопрома.

Появление на рынке такого экземпляра, как "Москвич-412" 1977 года, — редкое событие. Это шанс прикоснуться к истории и, возможно, стать обладателем уникального автомобиля, сохранившего дух своей эпохи, сообщает "Царьград".

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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