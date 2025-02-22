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Дальнобойщики раскрыли, зачем фуры плотно идут в колоннах

1:54
Авто

На трассах нередко можно увидеть колонны фур, движущихся с минимальным интервалом. Это создаёт опасные ситуации для легковых автомобилей, особенно при обгоне. Водителям сложно заранее увидеть, сколько грузовиков впереди, что может привести к аварийным манёврам.

фура
Фото: wikipediа by Scania, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
фура

В ГАИ объяснили, почему фуры нарушают дистанцию

Согласно ПДД, каждый водитель обязан соблюдать безопасное расстояние. Для грузовиков длиннее 7 метров или с ограничением по скорости обязательно держать дистанцию, достаточную для обгона.

Однако на практике водители фур часто игнорируют это правило, и вот почему:

  1. Экономия топлива — первая фура создаёт воздушный "карман", уменьшая сопротивление для идущих позади грузовиков.
  2. Безопасность перевозок — колонны используются при доставке ценных грузов, когда требуется координация и минимизация остановок.
  3. Оптимизация движения — фуры держатся вместе, чтобы не мешать друг другу на дорогах с интенсивным трафиком.

Штраф за движение без дистанции

Хотя такое поведение помогает дальнобойщикам экономить топливо, оно нарушает правила и может привести к штрафу до 1500 рублей.

Как безопасно обгонять колонны грузовиков

  • Оцените дорогу заранее — если впереди несколько фур, лучше дождаться подходящего участка с хорошей видимостью.
  • Не пытайтесь "вклиниться" между грузовиками — из-за минимальной дистанции это опасно.
  • Следите за сигналами дальнобойщиков — опытные водители часто подсказывают, можно ли выполнять манёвр.

Такие колонны создают дискомфорт для легковых автомобилей, но важно помнить, что водители грузовиков тоже следуют своим задачам. Поэтому терпение и внимательность помогут избежать опасных ситуаций на трассе.

Уточнения

Седельный автомобильный поезд, Автомобильный (седельный) тягач с полуприцепом или в просторечии фу́ра — автомобиль c грузовым полуприцепом или с грузовым полуприцепом и прицепами.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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