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В России стали чаще сдавать экзамен на права с первого раза — вот почему

Авто

По итогам 2024 года в России было выдано 1,34 млн водительских прав — это на 2% больше, чем в 2023 году, сообщает "Коммерсантъ".

сдача на водительские права
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сдача на водительские права

Какие категории прав самые популярные

Как и раньше, наибольшим спросом пользуются категории:

  • B (легковые автомобили) — более 1 млн новых удостоверений
  • A (мотоциклы) — 83,4 тыс. прав

Однако количество выданных прав на автобусы (категория D) снизилось на 10%, в то время как число новых водителей грузовиков с прицепами (категория CE) выросло на 26%.

Почему экзамен стало легче сдать

Доля водителей, которые успешно сдали "город" с первого раза, выросла до 13,8% (в 2023 году этот показатель был 12,1%).

Причина в изменениях, которые вступили в силу 1 апреля 2024 года:

  • Количество допустимых штрафных баллов увеличили с 5 до 7 — экзамен не прерывается так быстро.
  • Пересдача экзамена теперь возможна только через 6-9 месяцев, если кандидат провалил тест трижды.

Эта мера заставила учеников лучше готовиться к экзамену, чтобы не терять полгода на ожидание пересдачи.

Таким образом, изменения в правилах помогли повысить шансы на успешную сдачу экзамена с первой попытки, но при этом усилили ответственность для тех, кто проваливает тест несколько раз подряд.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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