В России стали чаще сдавать экзамен на права с первого раза — вот почему

По итогам 2024 года в России было выдано 1,34 млн водительских прав — это на 2% больше, чем в 2023 году, сообщает "Коммерсантъ".
Как и раньше, наибольшим спросом пользуются категории:
Однако количество выданных прав на автобусы (категория D) снизилось на 10%, в то время как число новых водителей грузовиков с прицепами (категория CE) выросло на 26%.
Доля водителей, которые успешно сдали "город" с первого раза, выросла до 13,8% (в 2023 году этот показатель был 12,1%).
Причина в изменениях, которые вступили в силу 1 апреля 2024 года:
Эта мера заставила учеников лучше готовиться к экзамену, чтобы не терять полгода на ожидание пересдачи.
Таким образом, изменения в правилах помогли повысить шансы на успешную сдачу экзамена с первой попытки, но при этом усилили ответственность для тех, кто проваливает тест несколько раз подряд.
Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
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