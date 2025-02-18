200 км без капли бензина: новый кроссовер от Lynk & Co

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Этот гибридный внедорожник способен преодолевать до 200 км без использования бензинового двигателя и уже появился в продаже в Испании. Модель принадлежит к суббренду Volvo, который ориентирован на более доступный сегмент рынка.

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Binyue Sport на улице в Китае

Lynk & Co — это марка, принадлежащая китайскому автоконцерну Geely, в который также входит шведский Volvo. Бренд постепенно завоёвывает европейский рынок, предлагая автомобили с привлекательным соотношением цены и качества.

Пока в его линейке представлена только одна модель — кроссовер Lynk & Co 01, который можно назвать более доступным аналогом Volvo XC40. Однако компания готовится к расширению и вскоре представит новую гибридную модель, способную составить серьёзную конкуренцию популярным игрокам рынка.

Бренд официально подтвердил выпуск модели Lynk & Co 08 — большого внедорожника B-SUV с купеобразным силуэтом. По своим габаритам (длина — 4,82 м, ширина — 1,91 м, высота — 1,68 м, колёсная база — 2,84 м) он попадает в категорию европейских внедорожников класса D и нацелен на конкуренцию с известными моделями.

Ключевая особенность нового кроссовера — впечатляющий запас хода на электротяге. Благодаря батарее ёмкостью 39,6 кВт·ч Lynk & Co 08 способен проезжать около 200 км без запуска бензинового двигателя. Для сравнения, в Китае, по стандарту CLTC, заявленный пробег достигает 245 км. Если автомобиль выйдет на европейский рынок, его показатели будут пересчитаны по циклу WLTP, но даже при этом 08 станет лидером в своём классе.

Если цена модели окажется конкурентоспособной, она способна значительно усложнить жизнь таким гибридным кроссоверам, как Toyota RAV4 Plug-In Hybrid. По предварительным данным, стоимость Lynk & Co 08 не превысит 50 000 евро, что делает его привлекательным предложением в своём сегменте.

На китайском рынке внедорожник предлагается в нескольких модификациях. Помимо топовой версии с батареей на 39,6 кВт·ч, доступен вариант с более компактной батареей на 21 кВт·ч, обеспечивающий запас хода в 90-100 км на электротяге.

Пока европейское подразделение Geely не подтвердило официальное появление модели Lynk & Co 08 на местных рынках. Однако в стратегических планах компании на 2025 год предусмотрен активный выход на рынок Старого Света, наряду с расширением присутствия премиального бренда Zeekr, ориентированного на чистые электромобили.

Уточнения

Geely Automobile Holdings Limited (Кит. 吉利 — Цзили) — одна из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний, базирующаяся в Гонконге.

