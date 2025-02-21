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Где точно будет ГАИ в праздники? Водителям стоит знать эти места

2:51
Авто

В праздничные дни Госавтоинспекция переходит в усиленный режим работы. Во время зимних каникул, 23 февраля и 8 марта на дорогах становится больше нетрезвых и невнимательных водителей, что увеличивает риск аварий. Чтобы предотвратить нарушения, патрульные экипажи дежурят в стратегически важных точках.

Машина ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Машина ДПС

Автоэксперт рассказал, где инспекторы останавливают водителей чаще всего и за что могут оштрафовать.

1. Въезды и выезды из городов

В праздничные дни многие отправляются за город, и инспекторы размещаются на ключевых магистралях.

Что проверяют:

  • Водительские права и документы на автомобиль
  • Наличие зимней резины
  • Чистоту номеров
  • Состояние водителя (алкогольное опьянение)
  • Соответствие автомобиля ориентировкам

2. Массовые праздничные мероприятия

Парки, площади, торговые центры, ярмарки — всё это места, где много людей и высок риск нетрезвых водителей.

Что проверяют:

  • Трезвость за рулём
  • Соблюдение правил парковки
  • Технические неисправности автомобиля

3. Аварийно-опасные перекрёстки и участки дорог

Зимой дорожное покрытие меняется — от снежной каши до льда. В таких местах ГАИ контролирует соблюдение ПДД, а само присутствие патруля заставляет водителей быть внимательнее.

Что проверяют:

  • Скоростной режим
  • Использование ремней безопасности
  • Наличие детских кресел

4. Автозаправочные станции

В праздники на заправках увеличивается поток машин, поэтому инспекторы дежурят именно здесь, чтобы проверять трезвость водителей перед выездом.

Что проверяют:

  • Признаки алкогольного опьянения
  • Документы водителя и машины
  • Техническое состояние авто
  • Наличие зимней резины

5. Алкомаркеты и магазины с алкоголем

Вечерние поездки "за добавкой" — опасное, но распространённое явление. Водители надеются, что "ехать недалеко", но именно возле алкомаркетов патрули дежурят особенно часто.

Что проверяют:

  • Наличие алкоголя в крови
  • Документы водителя и авто

6. Загородные "пьяные" дороги

Это небольшие трассы, ведущие к дачам и деревням. Нетрезвые водители часто выбирают такие маршруты, надеясь избежать патрулей, но инспекторы знают об этом.

Что проверяют:

  • Документы на авто и водителя
  • Алкогольное опьянение
  • Соблюдение ПДД (например, включение ближнего света фар)

В праздничные дни стоит быть особенно внимательным за рулём. Проверки помогают предотвратить ДТП и наказать нарушителей, так что лучше не рисковать и соблюдать правила!

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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