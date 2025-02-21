Где точно будет ГАИ в праздники? Водителям стоит знать эти места

В праздничные дни Госавтоинспекция переходит в усиленный режим работы. Во время зимних каникул, 23 февраля и 8 марта на дорогах становится больше нетрезвых и невнимательных водителей, что увеличивает риск аварий. Чтобы предотвратить нарушения, патрульные экипажи дежурят в стратегически важных точках.
Автоэксперт рассказал, где инспекторы останавливают водителей чаще всего и за что могут оштрафовать.
В праздничные дни многие отправляются за город, и инспекторы размещаются на ключевых магистралях.
Что проверяют:
Парки, площади, торговые центры, ярмарки — всё это места, где много людей и высок риск нетрезвых водителей.
Что проверяют:
Зимой дорожное покрытие меняется — от снежной каши до льда. В таких местах ГАИ контролирует соблюдение ПДД, а само присутствие патруля заставляет водителей быть внимательнее.
Что проверяют:
В праздники на заправках увеличивается поток машин, поэтому инспекторы дежурят именно здесь, чтобы проверять трезвость водителей перед выездом.
Что проверяют:
Вечерние поездки "за добавкой" — опасное, но распространённое явление. Водители надеются, что "ехать недалеко", но именно возле алкомаркетов патрули дежурят особенно часто.
Что проверяют:
Это небольшие трассы, ведущие к дачам и деревням. Нетрезвые водители часто выбирают такие маршруты, надеясь избежать патрулей, но инспекторы знают об этом.
Что проверяют:
В праздничные дни стоит быть особенно внимательным за рулём. Проверки помогают предотвратить ДТП и наказать нарушителей, так что лучше не рисковать и соблюдать правила!
Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.
Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?