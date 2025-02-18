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Зачем выбирать между комфортом и ценой? Чехи уже нашли авто, которое сочетает и то, и другое

3:03
Авто

В 2024 году чешский автомобильный рынок показал уверенный рост — 231 600 новых легковых автомобилей, что на 4,6% больше, чем в предыдущем году. Согласно данным Союза импортеров автомобилей ЧР, Škoda продолжает доминировать с 78 097 проданными автомобилями.

Skoda Karoq
Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Skoda Karoq

На втором месте оказался Hyundai (20 309 автомобилей), а третье место заняла Toyota (18 994 автомобиля), вытеснив Volkswagen (15 555) из тройки лидеров.

Самые продаваемые автомобили в Чехии

Škoda Octavia уверенно удерживает первое место, с 19 425 зарегистрированными автомобилями. За ней следуют:

  • Škoda Karoq — 10 843 авто
  • Škoda Kodiaq — 10 328 авто

Доля внедорожников (SUV) составила 48,4% всех продаж, что эквивалентно 112 099 автомобилям. На втором месте оказались автомобили нижнего среднего класса (Hyundai i30, Škoda Scala) — 16,37% (37 909 автомобилей), а на третьем — средний класс (Škoda Octavia, Volkswagen Passat) с долей 11,07% (25 632 автомобиля).

Дизель, бензин или электромобили

Чешские автолюбители по-прежнему отдают предпочтение бензиновым двигателям:

  • Бензиновые автомобили — 66% рынка
  • Дизельные — 25%
  • Электромобили — 4,72% (10 933 единицы, рост на 1,72%)

Также чехи выбирают серый цвет чаще всего — 31% проданных автомобилей имели именно такой оттенок.

Что происходит на рынке подержанных авто

В 2023 году в Чехии было зарегистрировано 153 913 подержанных автомобилей, что на 7 273 меньше, чем годом ранее.

Возраст большинства проданных автомобилей:

  • 10-15 лет — 25,81%
  • 5-10 лет — 25,18%

Средняя цена подержанного автомобиля снизилась на 10 000 крон, составив 190 673 кроны, а средний пробег увеличился на 6 000 км, достигнув 158 000 км.

Итоги: Škoda доминирует, а электромобили набирают популярность

Чешский авторынок остается динамичным, с ростом продаж электромобилей и устойчивым лидерством Škoda. SUV продолжают завоевывать популярность, а Volkswagen теряет позиции в тройке лидеров.

Уточнения

Че́хия (чеш. и словац. Česko, МФА (чешск.): [ˈʧɛskɔ], пол. Czechy, официальное название — Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР), чеш. Česká republika (аббревиатура — ČR), МФА (чешск.): [ˈʧɛskaː ˈrɛpuˌblɪka]) — государство в Центральной Европе.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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