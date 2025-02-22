Кто больше не сможет парковаться во дворах? Водителям рассказали о запретах

Госавтоинспекция напомнила, что не все транспортные средства имеют право стоять во дворах жилых домов. В России действуют ограничения для коммерческого транспорта, включая:
Легковые автомобили массой до 3,5 тонн можно оставлять во дворе без ограничений, даже если водитель не проживает в доме. Главное — не мешать пешеходам и другим машинам.
Каршеринговые автомобили также могут парковаться в жилых зонах, но только в местах, доступных для мобильного интернета.
Если вес автомобиля превышает 3,5 тонны, парковаться во дворе можно только на специально обозначенных стоянках. Оставлять такие авто рядом с домом запрещено, даже если водитель там проживает. Въезд разрешён только для погрузки и разгрузки, а в остальных случаях нельзя находиться во дворе дольше пяти минут.
За нарушение этого правила предусмотрен штраф:
Жильцы дома могут обратиться в ГИБДД или установить шлагбаум. Однако пока связаться с владельцем неправильно припаркованного автомобиля через портал "Госуслуги" нельзя — сервис работает только с частными авто.
Во дворах запрещено:
Соблюдение этих правил поможет избежать штрафов и конфликтов с соседями.
Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.
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