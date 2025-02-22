Кто больше не сможет парковаться во дворах? Водителям рассказали о запретах

2:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Госавтоинспекция напомнила, что не все транспортные средства имеют право стоять во дворах жилых домов. В России действуют ограничения для коммерческого транспорта, включая:

Фото: golyanovo.mos.ru by Управа района Гольяново города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Автомобильная парковка

грузовики и фуры,

автобусы,

такси и каршеринг,

фургоны доставки,

автомобили с рекламными наклейками.

Когда легковая машина может стоять во дворе

Легковые автомобили массой до 3,5 тонн можно оставлять во дворе без ограничений, даже если водитель не проживает в доме. Главное — не мешать пешеходам и другим машинам.

Каршеринговые автомобили также могут парковаться в жилых зонах, но только в местах, доступных для мобильного интернета.

Что делать владельцам тяжёлого транспорта

Если вес автомобиля превышает 3,5 тонны, парковаться во дворе можно только на специально обозначенных стоянках. Оставлять такие авто рядом с домом запрещено, даже если водитель там проживает. Въезд разрешён только для погрузки и разгрузки, а в остальных случаях нельзя находиться во дворе дольше пяти минут.

За нарушение этого правила предусмотрен штраф:

3 000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге,

1 500 рублей в других регионах.

Как бороться с нарушителями

Жильцы дома могут обратиться в ГИБДД или установить шлагбаум. Однако пока связаться с владельцем неправильно припаркованного автомобиля через портал "Госуслуги" нельзя — сервис работает только с частными авто.

Дополнительные ограничения

Во дворах запрещено:

Парковаться на детских площадках и газонах.

Загромождать подъезды и проезды спецтранспорта.

Оставлять машину с работающим двигателем дольше 5 минут.

Ставить авто ближе 10 метров от окон жилых домов.

Соблюдение этих правил поможет избежать штрафов и конфликтов с соседями.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

