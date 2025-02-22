Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло

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Температура работы двигателя внутреннего сгорания напрямую влияет на свойства моторного масла. Современные автомобили функционируют в диапазоне 90-120˚С, и производители масел учитывают это при разработке смазочных материалов. Однако любые отклонения от нормы, будь то перегрев или недостаточный прогрев, могут ускорить износ масла и снизить его защитные свойства.

Фото: Freepik by diana.grytsku Салон автомобиля

Чем опасен холодный пуск

При запуске двигателя в мороз масло подвергается повышенной нагрузке:

В картер попадают несгоревшее топливо и водяной конденсат, что ухудшает его свойства.

Масло окисляется быстрее, особенно если двигатель не достигает рабочей температуры.

При коротких поездках мотор не успевает разогреться, что ускоряет старение масла.

В таких условиях важно сокращать интервалы замены масла, чтобы поддерживать нормальную работу двигателя.

Что происходит при перегреве

Если температура двигателя превышает норму, масло начинает стремительно терять свои свойства:

Разрушаются присадки, что снижает защиту двигателя.

Образуются отложения и жирные кислоты, загрязняющие систему.

Минеральные и полусинтетические масла хуже переносят перегрев, чем синтетика, но даже синтетическое масло не защищено от потери свойств при длительном перегреве.

Как избежать проблем с маслом

Контролируйте систему охлаждения

Неисправности термостата, засорение радиатора и низкокачественный антифриз могут привести как к перегреву, так и к недостаточному прогреву. Следите за рабочей температурой двигателя

При перегреве жидкость может циркулировать только по малому кругу, а при неисправном термостате — по большому кругу, не давая двигателю нормально прогреваться. Сокращайте интервалы замены масла

Если автомобиль часто эксплуатируется при нестабильной температуре (короткие поездки зимой или перегрев летом), масло быстрее теряет свои свойства. В таком случае менять его стоит чаще, чем рекомендовано в инструкции.

Следите за температурой двигателя — и моторное масло прослужит дольше, обеспечивая надёжную защиту двигателя!

Уточнения

Термоста́т — устройство для поддержания постоянной температуры. Поддержание температуры обеспечивается либо за счёт использования терморегуляторов, либо осуществлением фазового перехода (например, таяние льда). Для уменьшения потерь тепла или холода термостаты, как правило, теплоизолируют, но не всегда.



