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Lada Niva Sport — теперь не только по грязи, но и по трассе может дать жару

3:00
Авто

АвтоВАЗ официально представил обновленную версию своего легендарного внедорожника — Lada Niva Sport 2025 года. Эта модель сочетает в себе классический дизайн и современные технические улучшения, делая ее привлекательной для любителей бездорожья и городских условий.

Lada Niva Sport
Фото: За рулем is licensed under Free More info
Lada Niva Sport

Мощность и динамика

Главное новшество — 1,6-литровый 16-клапанный двигатель мощностью 122 л. с., заимствованный у Lada Granta Sport. Этот мотор обеспечивает крутящий момент в 151 Н·м при 5000 об/мин, что значительно улучшает динамические характеристики автомобиля. Разгон до 100 км/ч теперь занимает 12 секунд, что на 5 секунд быстрее стандартной версии Niva, а максимальная скорость достигает 162 км/ч.

Трансмиссия и подвеска

Модернизированная трансмиссия включает усиленные шестерни пятой передачи, усиленный картер сцепления и однорычажный привод раздаточной коробки. Задняя подвеска претерпела значительные изменения: вместо тяги Панара установлены четыре рычага, что повышает устойчивость и управляемость на дороге. Кроме того, на всех колесах теперь установлены дисковые тормоза, обеспечивающие более эффективное торможение.

Дизайн и интерьер

Внешне Lada Niva Sport выделяется расширенными колесными арками с пластиковыми накладками, 17-дюймовыми колесными дисками, рейлингами на крыше и воздухозаборником на капоте. Черный передний бампер с прямоугольными противотуманными фарами придает автомобилю агрессивный и современный вид.

Интерьер получил спортивные акценты: новые сиденья с выраженной боковой поддержкой и красной прострочкой, обновленный центральный тоннель с перенесенным ближе к водителю рычагом переключения передач и рулевое колесо от модели "Приора" с нулевой отметкой. Эти изменения делают салон более комфортным и функциональным.

Производство и доступность

Серийное производство Lada Niva Sport началось в декабре 2024 года на дочернем предприятии АвтоВАЗа — "Лада Спорт". Кузова окрашиваются на основном заводе, после чего отправляются на сборочную линию "Лада Спорт" для установки всех компонентов. Продажи новой модели планируется начать в начале 2025 года, однако официальные цены и комплектации будут объявлены ближе к старту продаж.

Lada Niva Sport 2025 сочетает в себе проверенные временем качества классической "Нивы" и современные технические улучшения, предлагая автолюбителям обновленный и динамичный внедорожник, способный справиться с любыми дорожными условиями.

Уточнения

«Ни́ва» (код кузова ВАЗ-2121 для трёхдверной модели и ВАЗ-2131 для пятидверной, в разное время также выпускалась под названиями Lada Niva, LADA 4x4 и LADA Niva Legend) — советский и российский автомобиль повышенной проходимости — внедорожник малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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