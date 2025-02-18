Tesla нервничает, а владельцы бензиновых авто потеют — Kia выпускает электромобиль с запасом хода 560 км

Kia готовится к масштабному событию — 27 февраля 2025 года на мероприятии Kia EV Day в Таррагоне, Испания, компания представит три новых электромобиля: серийные модели EV4 и PV5, а также концепт EV2.
EV4 будет доступен в двух вариантах кузова: спортивный седан и хэтчбек. Обе версии имеют одинаковый передний дизайн с вертикальными фарами и затемненной нижней фальшрешеткой радиатора, однако задняя часть отличается в зависимости от кузова. Технические характеристики пока не раскрыты, но ожидается, что EV4 предложит передний привод с электродвигателем мощностью 204 л.с. и батареи емкостью 58,3 и 81,4 кВт·ч, обеспечивающие запас хода свыше 560 км.
PV5 — первый специализированный коммерческий электромобиль Kia на платформе Platform Beyond Vehicle (PBV). Эта модель предлагает модульный дизайн, позволяющий адаптировать кузов под различные нужды, будь то грузовые или пассажирские перевозки. Производство PV5 планируется на новом заводе Hyundai-Kia в Южной Корее с проектной мощностью 150 тысяч автомобилей в год, запуск которого намечен на 2025 год.
Концепт EV2 представляет собой компактный электрокроссовер, расширяющий линейку электромобилей Kia. Дизайн EV2 включает пластиковый обвес, агрессивно оформленные бамперы и задние фонари с 3D-эффектом, отражая философию дизайна "Opposites United".
На предстоящем мероприятии Kia EV Day руководство компании поделится обновленной стратегией электрификации, включая планы по развитию линейки PBV и внедрение инновационной "скейтборд" платформы, обеспечивающей гибкость в дизайне и функциональности будущих моделей.
Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).
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