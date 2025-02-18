Ревёт, как зверь, но экологичнее, чем велосипед — знакомьтесь, водородный мотоцикл Kawasaki

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Компания Kawasaki сделала шаг в будущее, представив мотоцикл Ninja HySE, работающий на водородном топливе. В отличие от электрических моделей, он сохраняет мощность, динамику и фирменный рёв двигателя, но при этом практически не загрязняет окружающую среду.

Фото: postimg.cc by Uffe Brännström, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мотоцикл

Как работает водородный двигатель в мотоцикле

Новый Kawasaki Ninja HySE оснащён модифицированным 998-кубовым четырёхцилиндровым мотором с компрессором, позаимствованным у Ninja H2 SX. Разница в том, что вместо бензина в цилиндры впрыскивается водород. Это снижает выбросы практически до нуля, но при этом сохраняет привычные ощущения от управления.

Где хранится водород

Разработчики Kawasaki решили разместить баллоны с водородом в боковых кофрах. В каждом из них — по пять баллонов, что позволяет сохранить аэродинамику мотоцикла и делает систему безопасной. Инженеры уже провели краш-тесты и подтвердили, что конструкция выдерживает даже серьёзные удары.

Чем отличается дизайн

Ninja HySE сохранил стиль агрессивных спортбайков Kawasaki, но получил новую фару в форме буквы "H", символизирующей водород. В остальном мотоцикл выглядит так же, как его бензиновый собрат, что делает его узнаваемым.

Почему водород, а не электричество

Водородное топливо позволяет сохранить звук двигателя, мгновенный отклик на газ и мощность, чего пока не могут дать электромотоциклы. Кроме того, заправка водородом занимает считаные минуты, в отличие от зарядки аккумуляторов, на которую уходит несколько часов.

Когда выйдет водородный мотоцикл Kawasaki

Пока Ninja HySE находится на стадии прототипа. Компания планирует продолжить испытания, но для массового производства потребуется развитие водородной инфраструктуры. Пока это остаётся главной проблемой, мешающей широкому распространению таких моделей.

Будущее мотоциклов без бензина

Kawasaki входит в консорциум HySE (Hydrogen Small mobility & Engine technology), который разрабатывает технологии для экологически чистого транспорта. Если водородные заправки станут более доступными, такие мотоциклы могут стать достойной альтернативой как бензиновым, так и электрическим моделям.

Уточнения

Мотоци́кл (фр. motocycle, от лат. mōtor — приводящий в движение и греч. κύκλος — круг, колесо) — как правило, двухколёсное транспортное средство с двигателем , главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя, наличие боковых ножных упоров и прямое управление передним поворотным колесом.

