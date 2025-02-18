Когда в душе гонщик, но вместо трека — поездки в детский сад и супермаркет: пять четырёхдверных спорткаров 2025 года

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В мире спортивных автомобилей четырёхдверные модели часто недооцениваются, хотя они способны сочетать высокую производительность с практичностью. Ниже представлены пять лучших четырёхдверных спортивных автомобилей, ранжированных по мощности.

Фото: wikipediа by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Honda Civic Type R

1. 2025 Honda Civic Type R: 315 лошадиных сил

Новая версия Honda Civic Type R оснащена 2,0-литровым турбированным двигателем, развивающим 315 л. с. Шестиступенчатая механическая коробка передач обеспечивает полный контроль над мощностью. Разгон до 100 км/ч занимает 4,9 секунды, а максимальная скорость достигает 272 км/ч. Цена модели составляет $46 690.

2. 2025 Volkswagen Golf R: 328 лошадиных сил

Volkswagen Golf R предлагает 328 л. с. благодаря 2,0-литровому турбированному двигателю. Полный привод и адаптивная подвеска обеспечивают отличную управляемость. Разгон до 100 км/ч занимает 4,1 секунды. В 2025 году модель доступна только с семиступенчатой DSG-трансмиссией. Цена и доступность будут объявлены позже.

3. 2025 Cadillac CT5-V Blackwing: 668 лошадиных сил

Cadillac CT5-V Blackwing оснащён 6,2-литровым V8 с наддувом, выдающим 668 л. с. Задний привод и возможность выбора между шестиступенчатой механической или десятиступенчатой автоматической коробкой передач делают его привлекательным для любителей классических спортивных седанов.

4. 2025 Porsche Taycan Turbo GT: 750 лошадиных сил

Электрический Porsche Taycan Turbo GT предлагает 750 л. с. Полный привод и мгновенный крутящий момент обеспечивают впечатляющую динамику. Разгон до 100 км/ч занимает менее 3 секунд. Эта модель сочетает в себе экологичность и высокую производительность.

5. 2025 Dodge Charger SRT Hellcat Redeye: 797 лошадиных сил

Dodge Charger SRT Hellcat Redeye оснащён 6,2-литровым V8 с наддувом, развивающим 797 л. с. Этот седан сочетает в себе классический американский мускул-кар с практичностью четырёх дверей. Разгон до 100 км/ч занимает около 3,5 секунд.

Эти модели демонстрируют, что четырёхдверные спортивные автомобили могут сочетать в себе мощность, стиль и практичность, удовлетворяя потребности как энтузиастов скорости, так и тех, кто ценит комфорт и функциональность.

Уточнения

Спортивный автомобиль или спорткар (от англ. sports car) — двухместный автомобиль с закрытым или открытым кузовом и одинаковыми по диаметру колёсами, созданный в первую очередь под участие в автогонках, но потенциально пригодный для дорожной эксплуатации.

