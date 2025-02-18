Этот двигатель не требует бензина, не загрязняет воздух и живёт дольше, чем холодильник

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2:27
Авто

Водородные технологии в автомобильной промышленности набирают обороты. Недавно компания Hyundai-Kia совместно с Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM) представила инновационный водородный двигатель, который обещает революцию в транспортной сфере.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

Как работает новый водородный двигатель

Разработанный двухлитровый двигатель с непосредственным впрыском водорода основан на цикле Аткинсона. Благодаря этому он достигает давления впрыска свыше 30 бар, что обеспечивает высокую эффективность работы.

Испытания показали, что этот двигатель снижает выбросы углекислого газа на 99%, а количество загрязняющих частиц — на 90%. Оксиды азота (NOx) тоже сведены к минимуму — их уровень не превышает 15 ppm.

В чём преимущества водородных двигателей

По сравнению с традиционными двигателями внутреннего сгорания, работающими на бензине и дизеле, водородные моторы имеют ряд преимуществ:

  • Экологичность — сгорание водорода практически не оставляет вредных выбросов.
  • Энергоэффективность — водородное топливо обеспечивает высокую мощность при низком расходе.
  • Снижение зависимости от нефти — использование водорода как топлива может сократить потребление ископаемых ресурсов.

Почему водородные автомобили до сих пор не заполнили рынок

Несмотря на впечатляющие результаты, массовое внедрение водородных двигателей связано с рядом трудностей:

  • Дороговизна производства — создание "зелёного" водорода требует значительных затрат.
  • Слабая инфраструктура — количество заправок для водородных автомобилей пока крайне ограничено.
  • Проблемы с транспортировкой — водород сложно хранить и перевозить, что усложняет его распространение.

Однако многие автопроизводители, включая Toyota, Honda и Hyundai, активно развивают водородные технологии, что даёт надежду на скорые изменения в транспортной индустрии.

Водород — будущее автомобильного рынка

В условиях глобальной борьбы с загрязнением окружающей среды водородные технологии выглядят перспективно. Если правительства стран и автопроизводители продолжат вкладываться в их развитие, водородные двигатели могут стать реальной альтернативой бензиновым и дизельным моторам.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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