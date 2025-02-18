Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пенсия в 45 лет? Что россияне планируют делать после завершения карьеры
Никогда не понимал, зачем замораживать сало, пока не узнал этот факт
Тёплая лимонная вода с ингредиентом, который есть дома: простой ритуал для стройности и крепкого иммунитета
Выдержите ли вы этот трёхминутный челлендж? Планка, которая прокачает ваш корпус и доведёт вас до дрожи
В Риме нашли самую большую люстру в Европе
Какие супы вызывают проблемы с пищеварением
Аккумулятор мощнее – двигатель быстрее: как не купить лишние амперы зря
Достопримечательности Будапешта, которых не найти в путеводителе
Спутник размером с банку был создан на студенческом конкурсе

Дизельные моторы не выдержали, а гибриды продолжают ездить — пора пересмотреть старые стереотипы

2:32
Авто

Гибридные автомобили становятся всё более популярными благодаря своей экономичности и экологичности. Однако многие водители до сих пор сомневаются в их надёжности и долговечности. Рассмотрим, действительно ли гибриды могут служить верой и правдой долгие годы. 

Toyota Prius 2023
Фото: flickr by Rutger van der Maar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Toyota Prius 2023

Надёжность гибридных автомобилей: миф или реальность

Существует мнение, что гибридные автомобили менее надёжны из-за сложности их конструкции. Однако исследования показывают обратное. Например, британское издание What Car? провело опрос среди владельцев гибридов и составило рейтинг самых надёжных моделей. В пятёрку лидеров вошли:

  1. Lexus CT: рейтинг надёжности 99,5%.
  2. Toyota Auris Hybrid: 98,5%.
  3. Lexus RX: 98,1%.
  4. Toyota Prius: 97,8%.
  5. Honda CR-V Hybrid: 97,5%.

Эти данные свидетельствуют о высокой надёжности гибридных автомобилей, особенно моделей от производителей Toyota и Lexus.

Преимущества гибридных автомобилей

Помимо надёжности, гибриды обладают рядом других достоинств:

  • Экономия топлива: комбинация ДВС и электромотора позволяет значительно снизить расход топлива, особенно в городских условиях.
  • Экологичность: меньший выброс вредных веществ в атмосферу по сравнению с традиционными автомобилями.
  • Тихая работа: электромотор обеспечивает бесшумное движение на низких скоростях.

Особенности эксплуатации гибридов

Владение гибридным автомобилем имеет свои нюансы:

  • Обслуживание: несмотря на сложность конструкции, регулярное техническое обслуживание гибрида не требует значительно больших затрат по сравнению с обычными автомобилями.
  • Аккумулятор: современные гибридные батареи рассчитаны на длительный срок службы и редко требуют замены.
  • Вождение: оптимальное использование режимов ДВС и электромотора позволяет максимально эффективно расходовать топливо.

Гибридные автомобили доказали свою надёжность и эффективность. При правильной эксплуатации и своевременном обслуживании они способны служить своим владельцам долгие годы, обеспечивая комфортное и экономичное вождение.

Уточнения

Ди́зельный дви́гатель (в просторечии — ди́зель) — поршневой двигатель внутреннего сгорания, работающий по принципу самовоспламенения распылённого топлива от воздействия разогретого при квазиадиабатном сжатии воздуха.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Наука и техника
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море Аудио 
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Еда и рецепты
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена? Аудио 
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Авто
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ Аудио 
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Огромные двухметровые змеи стали захватывать жилые дома
После саммита в Париже курс Евросоюза на самоубийство сохраняется Любовь Степушова Британская армия на Украине. Англичан начнут там уничтожать и русские, и ВСУ Дмитрий Плотников Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Иностранные компании начинают массово возвращаться в Россию
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Последние материалы
Эти фрукты опасны для диабетиков: вот какие сладкие плоды поднимают сахар мгновенно
Выходные дни 23 февраля и 8 марта перенесут на другие месяцы
После саммита в Париже курс Евросоюза на самоубийство сохраняется
Озеро Докса: Швейцария встречается с Коринфом в одном из самых красивых пейзажей Греции
Уменьшение морщин за несколько недель: вот что помогает лучше всего
Как правильно ухаживать за чугунной сковородой: лайфхаки для долговечности
Почему кошки могут испытывать стресс? Названы основные симптомы невроза
Готовящаяся к свадьбе с Сердюковым Бородина совершила неромантичный поступок, заявив, что это нормально в наше время
Гости уже за столом? Вот как мгновенно охладить игристое вино
Теперь штрафов нет, но что будет с тарифами? Водители уже волнуются
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.