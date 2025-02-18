Калужский завод Volkswagen избавляется от немецкого прошлого

В России распродают "остатки" Volkswagen: на очереди заводская вывеска в Калуге

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На российском рынке объявлена продажа светящейся вывески, ранее принадлежавшей калужскому заводу Volkswagen. Информация об этом появилась в Telegram-канале "No Limits". Сообщается, что текущий владелец предприятия — ООО "АГР" — продолжает реализовывать оставшиеся активы, связанные с немецким брендом. На данный момент в открытый доступ выставили элемент фасада, который оценивается в 10 тыс. рублей.

Ранее аналогичная ситуация произошла с российским офисом BMW в Москве, где демонтировали логотип компании.

Фото: commons.wikimedia.org by Boevaya mashina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen Group RUS в Калуге

Немецкий автоконцерн объявил о выходе из России в марте 2022 года, а также остановил производство на заводе "Автотор" в Калининграде. В компании пояснили, что такие решения были вызваны изменениями геополитического контекста.

Уточнения

Volkswagen ([fɔlksˈvaːɡn], в переводе с нем. — «народный автомобиль», «Фольксваген») — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.



