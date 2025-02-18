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Volkswagen Tera: Детали экстерьера и технические характеристики нового кроссовера Volkswagen

Volkswagen Tera: Бюджетный кроссовер Volkswagen дебютирует в 2025 году
1:53
Авто

Новый компактный кроссовер Volkswagen Tera готовится покорять развивающиеся рынки. Volkswagen активно расширяет свою модельную линейку, ориентируясь на перспективные рынки, такие как Южная Америка и Индия.

Volkswagen
Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Volkswagen

Недавно фотошпионам удалось запечатлеть новый компактный кроссовер компании под рабочим названием Tera во время зимних испытаний. Примечательно, что автомобиль был практически лишен камуфляжа, что позволяет рассмотреть многие детали экстерьера.

Ожидается, что дебют новинки состоится в Бразилии, где старт продаж запланирован на конец 2025 года. В бразильской линейке Volkswagen Tera займет позицию entry-level кроссовера, расположившись на ступень ниже уже известных моделей Nivus и T-Cross. В качестве основных конкурентов на рынке рассматриваются Fiat Pulse и Renault Kardian.

Интересной особенностью является то, что внешний облик Tera имеет уникальные черты и не повторяет решения, использованные в родственной Skoda Kylaq, представленной ранее в Индии. Вместе с тем, дизайн новинки выполнен в фирменном стиле Volkswagen и перекликается со старшими кроссоверами марки, напоминая уменьшенную версию Tiguan. Уже известно, что в основе Volkswagen Tera лежит платформа MQB-A0, которая также используется для таких моделей, как Polo, Virtus, Nivus и T-Cross. Колесная база кроссовера составляет 2566 мм.

Предполагается, что автомобиль будет оснащаться 1,0-литровым трехцилиндровым двигателем TSI в сочетании с механической или автоматической коробкой передач. Привод будет исключительно передним.

Уточнения

Volkswagen ([fɔlksˈvaːɡn], в переводе с нем. — «народный автомобиль», «Фольксваген») — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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