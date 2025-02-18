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Теперь штрафов нет, но что будет с тарифами? Водители уже волнуются

2:07
Авто

Хорошие новости для автомобилистов! С 17 февраля 2025 года "Автодор" отменил штраф за задержку на трассе М-11 "Нева" для водителей, которые находились на дороге более двух часов, но проехали менее 50 км.

Автомобиль
Фото: Wikipedia by Estabiano, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль

Почему штрафы убрали

Ранее система автоматически начисляла максимальный тариф, если водитель задерживался на трассе дольше двух часов. Это правило вводилось для борьбы с мошенниками, уклоняющимися от оплаты проезда. Однако нововведение приводило к штрафам и для добросовестных водителей, попавших в пробки или сделавших вынужденные остановки.

Теперь на трассе М-11 внедрили автоматическую систему распознавания проездов, которая исключает мошеннические схемы и защищает обычных водителей от начисления максимального тарифа.

Заместитель генерального директора ГК "Автодор" Алексей Смирнов прокомментировал ситуацию:

"Мы учли обращения автомобилистов и доработали систему, чтобы исключить случаи несправедливого начисления максимального тарифа. Теперь водители, попавшие в пробку или сделавшие вынужденную остановку, не столкнутся с дополнительными расходами".

Что делать, если штраф уже назначен

Если водитель ошибочно оплатил проезд по максимальному тарифу, он может обратиться к оператору платного участка. Для возврата средств потребуется:

  • Талон или данные о времени и месте въезда на трассу
  • Марка и госномер автомобиля
  • Чеки, подтверждающие использование инфраструктуры дороги

Что это значит для водителей

Отмена штрафов избавит автомобилистов от неожиданного увеличения стоимости поездки. Теперь, если вы задержались на трассе не по своей вине, но проехали менее 50 км, система автоматически учтёт это и не спишет максимальный тариф.

Это очередной шаг к более справедливой системе оплаты на платных дорогах, который особенно важен для тех, кто регулярно пользуется трассой М-11.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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