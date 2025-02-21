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Экстренная проверка на опьянение — кого будут освидетельствовать без согласия

1:08
Авто

Минздрав России предложил обновить порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Теперь процедура станет более детальной, а список проверяемых веществ — шире.

Пьяный водитель
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пьяный водитель

Что изменится

Минздрав уточняет алгоритм освидетельствования на опьянение — будь то алкогольное, наркотическое или токсическое. Особое внимание планируется уделить экстренной медицинской помощи, например, пострадавшим в авариях.

Главные новшества проекта:

  • Чёткий порядок освидетельствования в неотложных ситуациях
  • Расширенный список наркотических и психотропных веществ для исследований
  • Детализированный процесс получения согласия на освидетельствование
  • Новые правила отказа от процедуры и вынесения заключения

Изменения направлены на ужесточение контроля за состоянием водителей, пациентов и других граждан, находящихся в состоянии опьянения.

Проект приказа пока находится на этапе обсуждения, но если он вступит в силу, медицинское освидетельствование станет ещё более строгим.

Уточнения

Медосмо́тр — комплекс медицинских процедур, проводимых с целью выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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