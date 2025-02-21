Экстренная проверка на опьянение — кого будут освидетельствовать без согласия

Минздрав России предложил обновить порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Теперь процедура станет более детальной, а список проверяемых веществ — шире.
Минздрав уточняет алгоритм освидетельствования на опьянение — будь то алкогольное, наркотическое или токсическое. Особое внимание планируется уделить экстренной медицинской помощи, например, пострадавшим в авариях.
Изменения направлены на ужесточение контроля за состоянием водителей, пациентов и других граждан, находящихся в состоянии опьянения.
Проект приказа пока находится на этапе обсуждения, но если он вступит в силу, медицинское освидетельствование станет ещё более строгим.
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