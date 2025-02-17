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ТОП-10 внедорожников с пробегом в 2024 году

Авто

Внедорожники традиционно пользуются большой популярностью у автолюбителей, и минувший год исключением не стал.

Volkswagen Tiguan L
Фото: Wikipedia by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen Tiguan L

Автомобиль, который является вместительным, отвечает вашим запросам по внешнему виду и более универсален, чем седан, но менее габаритный, чем, например, минивэн — это и есть внедорожник. А какие 10 моделей с пробегом были самыми популярными в 2024 году.

Лидер и "любимчик” наших соотечественников — Volkswagen Tiguan II (2016-2021). Модель, которая традиционно пользуется повышенным спросом из-за своей надежности, и отличных отзывах владельцев на протяжении многих лет. Клиенты сделали свой выбор в пользу данной модели 648 раз. Второе место за ярким представителем южнокорейского автопрома — Hyundai Creta I (2016-2020), с результатом — 550 проданных автомобилей. А замыкает первую тройку Mazda CX-5 II (2017-2021), с количеством проданных машин — 436 штук, отмечает аналитик компании "РОЛЬФ”.

Четвертая позиция у еще одного "европейца” — Skoda Kodiaq I (2016-2022), на долю которого выпало 424 проданных автомобиля. Пятое место у Mitsubishi Outlander III Рестайлинг 3 (2018-2025), автомобиля, который традиционно появляется в подобных рейтингах. Купили этих "японцев” 393 раза. Достаточно весомый отрыв от следующей модели, которая заняла шестую строчку ТОП-10 — Nissan Qashkai II (2013-2019). Результат составил — 326 проданных авто. Седьмая позиция у еще одного Volkswagen Tiguan, но I поколения, Рестайлинг (2011-2018). Клиенты приобрели эту машину 317 раз. Восьмая строчка — KIA Sportage IV Рестайлинг (2018-2022) с 305 продажами. Девятое место досталось Toyota RAV4 IV (XA40) Рестайлинг (2015-2019), результат — 285 проданных штук. И, наконец, замыкает наш ТОП-10 Nissan X-Trail III (2013-2019), с чуть меньшим количеством реализованных авто — 278.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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