Нажимать на тормоз или нет? Что будет, если попробовать тронуться без него на автомате

Некоторые водители задаются вопросом, зачем на машинах с автоматической коробкой передач перед запуском двигателя нужно нажимать на педаль тормоза. Это не просто формальность, а важный механизм безопасности, предотвращающий случайное движение автомобиля.
Редактор издания "За рулем" Александр Виноградов объяснил, что такая мера защиты связана с особенностями работы автомата. У некоторых машин мотор можно заглушить, когда селектор находится в положении "драйв". Если у коробки механическая связь с колесами, то при повторном запуске автомобиль может неожиданно тронуться, как если бы у механики оставили передачу включенной.
Поэтому для предотвращения таких ситуаций система требует нажатия на педаль тормоза перед пуском.
В современных автомобилях этот механизм теряет свою значимость, так как у большинства моделей селектор АКПП не связан механически с коробкой передач. При остановке мотора электроника автоматически переводит автомобиль в режим "паркинг", исключая риск самопроизвольного движения.
Тем не менее привычка нажимать на тормоз перед запуском двигателя остаётся важным элементом безопасного вождения.
Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое.
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