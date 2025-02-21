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Нажимать на тормоз или нет? Что будет, если попробовать тронуться без него на автомате

1:21
Авто

Некоторые водители задаются вопросом, зачем на машинах с автоматической коробкой передач перед запуском двигателя нужно нажимать на педаль тормоза. Это не просто формальность, а важный механизм безопасности, предотвращающий случайное движение автомобиля.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Зачем нажимать на тормоз при запуске двигателя

Редактор издания "За рулем" Александр Виноградов объяснил, что такая мера защиты связана с особенностями работы автомата. У некоторых машин мотор можно заглушить, когда селектор находится в положении "драйв". Если у коробки механическая связь с колесами, то при повторном запуске автомобиль может неожиданно тронуться, как если бы у механики оставили передачу включенной.

Поэтому для предотвращения таких ситуаций система требует нажатия на педаль тормоза перед пуском.

Актуально ли это сегодня

В современных автомобилях этот механизм теряет свою значимость, так как у большинства моделей селектор АКПП не связан механически с коробкой передач. При остановке мотора электроника автоматически переводит автомобиль в режим "паркинг", исключая риск самопроизвольного движения.

Тем не менее привычка нажимать на тормоз перед запуском двигателя остаётся важным элементом безопасного вождения.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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