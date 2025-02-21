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Когда Check Engine — пустяк, а когда он предупреждает о серьёзной проблеме

1:38
Авто

Горящий индикатор Check Engine — это не просто случайный сигнал на приборной панели, а важное предупреждение о возможных проблемах с двигателем. Иногда это незначительная неисправность, но в некоторых случаях промедление может привести к дорогостоящему ремонту.

Engine check
Фото: Own work by Wikiuser100000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Engine check

Что может вызвать появление Check Engine

По словам экспертов, индикатор может загореться по разным причинам:

  • Проблемы с подачей топлива, например, утечка бензина
  • Неисправность датчиков, таких как кислородный датчик или датчик дроссельной заслонки
  • Сбой в работе катализатора
  • Нарушения в системе зажигания, включая выход из строя свечей
  • Повреждение электропроводки или других электронных компонентов

Когда нужно немедленно остановиться

В некоторых случаях продолжение движения может привести к серьёзным последствиям.

Остановиться и вызвать помощь необходимо, если:

  • Двигатель теряет мощность, работает нестабильно или резко увеличился расход топлива
  • Появились посторонние шумы, стуки или вибрации
  • Выхлопные газы стали более интенсивными, появился резкий запах

Почему нельзя затягивать с диагностикой

Игнорирование сигнала Check Engine может привести к поломке двигателя и дорогостоящему ремонту. Чем быстрее проведена диагностика, тем выше шанс избежать серьёзных повреждений.

Даже если машина продолжает ехать, это не значит, что проблема не усугубляется. Опытные автомобилисты не откладывают визит в сервис, ведь даже небольшая неисправность может обернуться серьёзными последствиями.

Уточнения

Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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