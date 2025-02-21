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Если бы рыцари пересели на велосипеды, мир бы давно ездил справа: как древние привычки определили движение на дорогах

3:07
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В современном мире около 66% стран придерживаются правостороннего движения, тогда как оставшиеся 34% — левостороннего. Это различие часто вызывает удивление у путешественников, сталкивающихся с непривычной организацией движения в других странах. Но откуда взялись эти различия, и почему некоторые страны выбрали левостороннее движение?

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Фото: Škoda Auto India Pvt. Ltd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
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Исторические корни левостороннего движения

Истоки левостороннего движения уходят в глубокую древность. В Древнем Риме, по данным археологических исследований, движение по левой стороне было нормой. Это подтверждается находками, такими как римский денарий, датированный I веком до н. э., на котором изображены всадники, разъезжающиеся по левой стороне дороги. Основная причина такого выбора связана с преобладанием правшей среди населения.

Держа оружие в правой руке, всадникам было удобнее двигаться по левой стороне, чтобы иметь возможность быстро реагировать на потенциальную угрозу. Кроме того, посадка на лошадь с левой стороны была удобнее из-за расположения меча на левом боку.

Переход к правостороннему движению

С течением времени и изменением социальных условий некоторые страны начали переходить на правостороннее движение. Во Франции, например, после Великой французской революции аристократия, стремясь не выделяться, начала ездить по правой стороне вместе с остальным населением. Наполеон, распространяя влияние Франции в Европе, внедрял правостороннее движение в завоеванных странах.

В то же время Великобритания и ее колонии сохранили левостороннее движение, что объясняет его преобладание в таких странах, как Индия, Австралия и ЮАР.

Современное распределение и особенности

Сегодня левостороннее движение сохраняется в 53 странах, включая Японию, Таиланд и большинство бывших британских колоний. Интересно, что в некоторых странах происходил переход с одной стороны на другую. Например, Швеция в 1967 году изменила левостороннее движение на правостороннее, чтобы соответствовать стандартам соседних стран. Этот переход был тщательно спланирован и получил название "Даген Х" (Dagen H).

Любопытные факты

  • Морское влияние: существует теория, что традиции мореплавания повлияли на выбор стороны движения. Британские суда обходили друг друга слева, что могло перенестись и на сухопутное движение.

  • Региональные особенности: в некоторых странах, таких как Индонезия и Япония, левостороннее движение было принято из-за влияния торговли и культурных обменов с другими странами, уже практиковавшими такой стиль движения.

Таким образом, выбор стороны движения в разных странах обусловлен сочетанием исторических, культурных и практических факторов, сформировавшихся на протяжении веков.

Уточнения

Велосипе́д (стар. фр. vélocipède, от лат. vēlōx «быстрый» и pes «нога») — колёсное транспортное средство (или спортивный снаряд), приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или (крайне редко) через ручные рычаги.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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