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Новые правила дорожного движения: красная разметка, строгие штрафы и неожиданные ловушки для водителей

3:21
Авто

В 2025 году в России вступают в силу важные изменения в правилах дорожного движения, направленные на повышение безопасности и улучшение организации движения.

Дорожный знак
Фото: commons.wikimedia. org by DeFacto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дорожный знак

Новые дорожные знаки

С 1 марта 2025 года на дорогах появятся новые знаки:

  • Знак 5.18.1 "Место стоянки транспортных средств специальных служб": предназначен для обозначения парковочных мест исключительно для оперативных служб — скорой помощи, полиции, пожарной охраны и других. Парковка других транспортных средств в радиусе 5 метров от этого знака запрещена. Нарушение этого правила влечет штраф в размере 1500 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 3000 рублей.

  • Знак "Въезд беспилотникам запрещен": обозначает участки дорог, где движение автономных транспортных средств ограничено.

  • Знак 8.26 "Зарядка электромобилей": указывает на специально оборудованные места для зарядки электромобилей, облегчая их владельцам поиск зарядных станций.

Новая дорожная разметка

Вместе с новыми знаками вводится и новая горизонтальная разметка:

Разметка 1.27: представляет собой красный прямоугольник с диагональными линиями и обозначает места стоянки транспортных средств оперативных служб. Ранее в России для постоянной разметки использовались только белый и желтый цвета, поэтому новая красная разметка будет заметно выделяться на дороге.

Изменения в ограничениях скорости

Согласно действующим правилам, ограничения скорости зависят от множества факторов, включая тип транспортного средства, состояние дороги и установленные знаки. В населенных пунктах стандартное ограничение составляет 60 км/ч, вне населенных пунктов — 90 км/ч для легковых автомобилей и мотоциклов. Однако эти ограничения могут меняться в зависимости от местных условий и установленных знаков.

Важно помнить, что действие знака ограничения скорости может прекращаться при определенных условиях, таких как пересечение перекрестка или въезд в населенный пункт. Например, после пересечения знака, обозначающего начало населенного пункта, автоматически начинает действовать стандартное ограничение скорости в 60 км/ч.

Ужесточение штрафов

В 2025 году планируется повышение штрафов за различные нарушения ПДД:

  • Превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков: штрафы увеличатся с 500-5000 рублей до 750-7500 рублей.

  • Непристегнутый ремень безопасности: штраф вырастет с 1000 до 1500 рублей.

  • Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения: штраф увеличится с 30 000 до 45 000 рублей, дополнительно к лишению водительского удостоверения.

Эти изменения направлены на повышение ответственности водителей и снижение количества нарушений на дорогах.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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