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Проснулся — а номеров нет: что делать, если ваш автомобиль внезапно обезличили

2:19
Авто

Потеря или кража автомобильных номеров — неприятная ситуация, способная доставить водителю множество проблем. Согласно ПДД, эксплуатация зарегистрированного в ГИБДД транспортного средства без номеров строго запрещена. За отсутствие хотя бы одного номерного знака предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение водительских прав на срок до трех месяцев, в соответствии с частью 2 статьи 12.2 КоАП РФ.

Зимняя дорога
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зимняя дорога

Как действовать при утрате или краже номеров

Ранее мошенники часто похищали "красивые" номера, рассчитывая на то, что владелец предпочтет заплатить за их возврат, избегая бюрократических процедур. Однако такие попытки "договориться" нередко заканчивались потерей денег без возврата номеров. Сегодня восстановление утраченных или украденных государственных знаков стало значительно проще, и важно правильно организовать свои действия.

Процедура восстановления номерных знаков

Повторная регистрация транспортного средства не требуется для восстановления номеров. В каждом регионе России действуют специализированные компании, официально аккредитованные для изготовления номерных знаков. Найти такие организации можно на официальном сайте ГАИ, где представлены лицензированные исполнители, гарантирующие соответствие стандартам.

Современные технологии позволяют изготовить новые номера в течение часа. Для этого владельцу автомобиля необходимо оплатить услугу и предоставить свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). Однако важно помнить, что эксплуатация автомобиля без номеров запрещена и может повлечь штраф. Рекомендуется заказать доставку новых номеров или воспользоваться альтернативным транспортом для поездки к месту их изготовления.

Предупреждение о возможных санкциях

Игнорирование необходимости восстановления утраченных номеров и продолжение эксплуатации автомобиля без них может привести к серьезным санкциям, включая крупные штрафы и лишение водительских прав. Поэтому при утрате или краже номерных знаков следует незамедлительно принять меры по их восстановлению, обратившись в аккредитованные организации.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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