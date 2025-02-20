Не всё золото, что блестит: какие неприятные сюрпризы ждут владельцев подержанных китайских авто

Китайские автомобили с пробегом привлекают покупателей доступной ценой и современным дизайном. Однако перед покупкой стоит обратить внимание на некоторые особенности таких машин.
Среди подержанных китайских автомобилей выделяются:
Также популярны Geely Emgrand EC7 и Lifan X60, стоимость которых составляет 360 тыс. и 550 тыс. рублей соответственно.
Большинство подержанных китайских машин на рынке — это модели, которые уже не производятся. Их возраст часто превышает 10 лет, а пробег составляет более 140-150 тыс. км. Нередко такие автомобили имели нескольких владельцев, что может сказаться на их техническом состоянии.
Эксперты советуют тщательно оценивать состояние подержанных китайских автомобилей. Несмотря на привлекательную цену, лучше обратить внимание на альтернативные варианты, такие как подержанные отечественные модели или проверенные временем иномарки, где с запчастями и обслуживанием проблем меньше.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.