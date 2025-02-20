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Не всё золото, что блестит: какие неприятные сюрпризы ждут владельцев подержанных китайских авто

1:34
Авто

Китайские автомобили с пробегом привлекают покупателей доступной ценой и современным дизайном. Однако перед покупкой стоит обратить внимание на некоторые особенности таких машин.

Changan CS35 Plus
Фото: changanauto.ru
Changan CS35 Plus

Популярные модели на вторичном рынке

Среди подержанных китайских автомобилей выделяются:

  • Chery Tiggo Т11: средняя цена около 370 тыс. рублей.
  • Lifan Solano: предлагается примерно за 280 тыс. рублей.
  • Chery Amulet: самый бюджетный вариант — около 106 тыс. рублей.

Также популярны Geely Emgrand EC7 и Lifan X60, стоимость которых составляет 360 тыс. и 550 тыс. рублей соответственно.

Возраст и состояние автомобилей

Большинство подержанных китайских машин на рынке — это модели, которые уже не производятся. Их возраст часто превышает 10 лет, а пробег составляет более 140-150 тыс. км. Нередко такие автомобили имели нескольких владельцев, что может сказаться на их техническом состоянии.

Рекомендации перед покупкой

Эксперты советуют тщательно оценивать состояние подержанных китайских автомобилей. Несмотря на привлекательную цену, лучше обратить внимание на альтернативные варианты, такие как подержанные отечественные модели или проверенные временем иномарки, где с запчастями и обслуживанием проблем меньше.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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