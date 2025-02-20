Я же просто сижу — почему этот аргумент не спасёт вас от лишения прав

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3:28
Авто

Многие водители уверены: если автомобиль припаркован, а двигатель выключен, можно спокойно выпить, не опасаясь наказания. Однако российское законодательство говорит обратное. Даже в неподвижной машине инспектор ДПС может привлечь водителя к ответственности за употребление алкоголя. Разберёмся, в каких случаях возможно лишение прав и как избежать проблем.

Пьяный водитель
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пьяный водитель

Можно ли пить в припаркованной машине

На первый взгляд кажется, что запрета на употребление алкоголя в автомобиле, если он не движется, нет. Однако закон трактует ситуацию иначе. Согласно ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, если водитель находится в состоянии опьянения и при этом управляет автомобилем, ему грозит штраф 30 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Но что считать "управлением"? Верховный суд в своих решениях неоднократно пояснял: если человек сидит в машине, ключи находятся в замке зажигания, а тем более, если он находится за рулём, его могут признать водителем. Даже если машина не двигалась, инспектор может расценить ситуацию так, что человек мог начать движение в состоянии опьянения.

Чем это грозит

Если инспектор ДПС заметит водителя в припаркованном автомобиле с бутылкой или признаками алкогольного опьянения, возможны такие последствия:

  • Остановка и проверка документов. Инспектор вправе потребовать документы и выяснить, кому принадлежит автомобиль.
  • Освидетельствование. Если у водителя есть признаки опьянения (запах алкоголя, неуверенная речь, покраснение лица), инспектор предложит пройти тест на алкотестере.
  • Оформление нарушения. Если тест подтвердит наличие алкоголя в крови, будет составлен протокол. В зависимости от обстоятельств возможны штраф, лишение прав или даже арест.

Можно ли избежать наказания

Есть несколько способов минимизировать риски:

  1. Не пить в автомобиле вообще. Если планируется застолье, лучше покинуть машину, чтобы не вызывать подозрений.
  2. Не садиться за руль после употребления алкоголя. Даже если водитель просто зашёл в машину, чтобы согреться, это может трактоваться как намерение начать движение.
  3. Избегать ситуаций, которые могут вызвать вопросы у инспектора. Например, не держать ключи в замке зажигания и не сидеть за рулём.

Личное транспортное средство или общественное место

Ещё один важный аспект — трактовка автомобиля с точки зрения закона. В России автомобиль может считаться общественным местом, если он стоит в открытом пространстве, например, во дворе или на обочине дороги. В таком случае можно получить штраф не только за "вождение в нетрезвом виде", но и за распитие алкоголя в общественном месте по ст. 20.20 КоАП РФ.

Выпивать в припаркованной машине — рискованное занятие. Даже если водитель не собирался ехать, инспектор ДПС может расценить ситуацию иначе. Чтобы избежать проблем, лучше не пить в автомобиле и не находиться в нём после употребления спиртного. Это убережёт от штрафов, лишения прав и неприятных разбирательств.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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