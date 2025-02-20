Я же просто сижу — почему этот аргумент не спасёт вас от лишения прав

Многие водители уверены: если автомобиль припаркован, а двигатель выключен, можно спокойно выпить, не опасаясь наказания. Однако российское законодательство говорит обратное. Даже в неподвижной машине инспектор ДПС может привлечь водителя к ответственности за употребление алкоголя. Разберёмся, в каких случаях возможно лишение прав и как избежать проблем.
На первый взгляд кажется, что запрета на употребление алкоголя в автомобиле, если он не движется, нет. Однако закон трактует ситуацию иначе. Согласно ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, если водитель находится в состоянии опьянения и при этом управляет автомобилем, ему грозит штраф 30 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Но что считать "управлением"? Верховный суд в своих решениях неоднократно пояснял: если человек сидит в машине, ключи находятся в замке зажигания, а тем более, если он находится за рулём, его могут признать водителем. Даже если машина не двигалась, инспектор может расценить ситуацию так, что человек мог начать движение в состоянии опьянения.
Если инспектор ДПС заметит водителя в припаркованном автомобиле с бутылкой или признаками алкогольного опьянения, возможны такие последствия:
Есть несколько способов минимизировать риски:
Ещё один важный аспект — трактовка автомобиля с точки зрения закона. В России автомобиль может считаться общественным местом, если он стоит в открытом пространстве, например, во дворе или на обочине дороги. В таком случае можно получить штраф не только за "вождение в нетрезвом виде", но и за распитие алкоголя в общественном месте по ст. 20.20 КоАП РФ.
Выпивать в припаркованной машине — рискованное занятие. Даже если водитель не собирался ехать, инспектор ДПС может расценить ситуацию иначе. Чтобы избежать проблем, лучше не пить в автомобиле и не находиться в нём после употребления спиртного. Это убережёт от штрафов, лишения прав и неприятных разбирательств.
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