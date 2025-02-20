Если бы СССР не развалился, у нас были бы свои Tesla? Вот какие электромобили выпускали в Союзе

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3:39
Авто

Электромобили, несмотря на доминирование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, имеют долгую историю, начавшуюся еще в XIX веке. Советский Союз также внес свой вклад в разработку электрических транспортных средств. Рассмотрим некоторые из них.

Автомобили СССР
Фото: commons.wikimedia.org by FOTO:FORTEPAN / Wein Sarolta, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Автомобили СССР

1. ЛЭТ — 1935 год

В 1935 году в Московском энергетическом институте (МЭИ) был создан первый советский электромобиль на базе грузовика ЗиС-5. Кабину сдвинули вперед, укоротили капот, а за кабиной разместили батарею весом 1,4 тонны. Грузовик развивал скорость до 24 км/ч и имел запас хода 40 км, предназначался для использования в качестве мусоровоза.

2. НАМИ-750/751 — 1948 год

После Великой Отечественной войны Национальный автомобильный институт (НАМИ) по заказу Министерства автомобильной и тракторной промышленности разработал почтовый электромобиль. Модель представили в двух вариантах: с грузоподъемностью 0,5 и 1,5 тонны. В 1968 году было выпущено 20 экземпляров, которые некоторое время эксплуатировались на улицах Москвы.

3. ВАЗ-2102Э/2801 — 1976 год

В 1976 году Волжский автозавод (ВАЗ) создал 47 электромобилей на базе модели ВАЗ-2102 для использования на заводской территории, например, для доставки обедов рабочим. Некоторые из них передали заводу "Гарант" в Запорожье, остальные использовались в Тольятти и в качестве почтовых автомобилей.

4. УАЗ 451МИ/3801 — 1978 год

Ульяновский автозавод (УАЗ) в конце 1970-х годов разработал электрическую версию "Буханки". Эта модель могла заряжаться от обычной бытовой розетки, восполняя 70% заряда за час. Небольшое количество этих автомобилей использовалось на советских предприятиях для внутренних перевозок.

5. РАФ-2203-2910 — 1980 год

К Олимпиаде-80 Рижская автобусная фабрика (РАФ) создала электрический микроавтобус на базе модели РАФ-2203. Эти автомобили использовались для обслуживания спортивных мероприятий, включая перевозку судей и спортсменов.

6. ИЖ-14Э — 1989 год

В 1989 году Ижевский машиностроительный завод разработал электрический фургон ИЖ-14Э на базе модели ИЖ-2715. Автомобиль оснащался свинцово-кислотными батареями и имел запас хода около 50 км. Несмотря на перспективность, массовое производство модели не было налажено.

Советские инженеры активно экспериментировали с электрическими транспортными средствами, создавая разнообразные модели для различных нужд. Хотя массовое производство электромобилей в СССР не было реализовано, эти разработки стали важной частью истории автомобилестроения.

Уточнения

Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик (Сове́тский Сою́з, Сою́з ССР, аббрев. СССР) — государство в Евразии, существовавшее с 30 декабря 1922 года по 26 декабря 1991 года.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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