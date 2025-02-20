Если бы СССР не развалился, у нас были бы свои Tesla? Вот какие электромобили выпускали в Союзе

Электромобили, несмотря на доминирование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, имеют долгую историю, начавшуюся еще в XIX веке. Советский Союз также внес свой вклад в разработку электрических транспортных средств. Рассмотрим некоторые из них.
В 1935 году в Московском энергетическом институте (МЭИ) был создан первый советский электромобиль на базе грузовика ЗиС-5. Кабину сдвинули вперед, укоротили капот, а за кабиной разместили батарею весом 1,4 тонны. Грузовик развивал скорость до 24 км/ч и имел запас хода 40 км, предназначался для использования в качестве мусоровоза.
После Великой Отечественной войны Национальный автомобильный институт (НАМИ) по заказу Министерства автомобильной и тракторной промышленности разработал почтовый электромобиль. Модель представили в двух вариантах: с грузоподъемностью 0,5 и 1,5 тонны. В 1968 году было выпущено 20 экземпляров, которые некоторое время эксплуатировались на улицах Москвы.
В 1976 году Волжский автозавод (ВАЗ) создал 47 электромобилей на базе модели ВАЗ-2102 для использования на заводской территории, например, для доставки обедов рабочим. Некоторые из них передали заводу "Гарант" в Запорожье, остальные использовались в Тольятти и в качестве почтовых автомобилей.
Ульяновский автозавод (УАЗ) в конце 1970-х годов разработал электрическую версию "Буханки". Эта модель могла заряжаться от обычной бытовой розетки, восполняя 70% заряда за час. Небольшое количество этих автомобилей использовалось на советских предприятиях для внутренних перевозок.
К Олимпиаде-80 Рижская автобусная фабрика (РАФ) создала электрический микроавтобус на базе модели РАФ-2203. Эти автомобили использовались для обслуживания спортивных мероприятий, включая перевозку судей и спортсменов.
В 1989 году Ижевский машиностроительный завод разработал электрический фургон ИЖ-14Э на базе модели ИЖ-2715. Автомобиль оснащался свинцово-кислотными батареями и имел запас хода около 50 км. Несмотря на перспективность, массовое производство модели не было налажено.
Советские инженеры активно экспериментировали с электрическими транспортными средствами, создавая разнообразные модели для различных нужд. Хотя массовое производство электромобилей в СССР не было реализовано, эти разработки стали важной частью истории автомобилестроения.
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