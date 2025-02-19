Как сэкономить на штрафах за ПДД и не чувствовать себя нарушителем? Разбираемся в новом постановлении

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В 2025 году в России вступило в силу постановление, позволяющее водителям оплачивать некоторые штрафы за нарушения ПДД со скидкой до 25%, при условии, что оплата произведена в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Рассмотрим семь таких нарушений, на которые распространяется эта скидка.

Неисполнение обязанностей при ДТП

При возникновении дорожно-транспортного происшествия водитель обязан остановиться, включить аварийную сигнализацию и установить соответствующий знак. Запрещается перемещать предметы, связанные с ДТП. Нарушение этих требований влечет штраф в размере 1 000 рублей согласно ч.1 ст.12.27 КоАП РФ. При быстрой оплате сумма может быть снижена до 750 рублей. Однако, если водитель покинул место происшествия или находился в состоянии опьянения, скидка не применяется.

Езда без пристегнутого ремня безопасности

Все находящиеся в автомобиле, включая водителя и пассажиров, обязаны быть пристегнутыми. За каждого непристегнутого человека предусмотрен штраф в 1 500 рублей по ст.12.6 КоАП РФ. При оперативной оплате сумма уменьшается до 1 125 рублей. Несмотря на возможность скидки, важно помнить, что ремень безопасности — ключевой элемент защиты жизни и здоровья.

Управление незарегистрированным транспортным средством

После приобретения автомобиля его необходимо зарегистрировать в ГИБДД в течение 10 дней. Нарушение этого срока влечет штраф от 500 до 800 рублей по ч.1 ст.12.1 КоАП РФ. При оплате в течение 20 дней сумма снижается до 300-600 рублей. Повторное нарушение грозит штрафом в 5 000 рублей или лишением прав на срок до трех месяцев.

Незаконная установка знака "Инвалид"

Использование знака "Инвалид" без соответствующего разрешения наказывается штрафом в 5 000 рублей согласно ст.12.4 КоАП РФ. При быстрой оплате сумма уменьшается до 3 750 рублей. Злоупотребление этим знаком не только незаконно, но и аморально, так как лишает парковочных мест тех, кто действительно в них нуждается.

Нарушение правил перевозки детей

Перевозка детей без специальных удерживающих устройств или с нарушением их использования влечет штраф в 3 000 рублей по ст.12.23 КоАП РФ. При оплате в течение 20 дней сумма снижается до 2 250 рублей. Безопасность детей в автомобиле должна быть приоритетом для каждого водителя.

Использование телефона за рулем

Разговор по мобильному телефону без использования гарнитуры во время движения наказывается штрафом в 1 500 рублей согласно ст.12.36.1 КоАП РФ. При оперативной оплате сумма уменьшается до 1 125 рублей. Отвлечение на телефон во время вождения существенно повышает риск аварийных ситуаций.

Превышение скорости на 20-40 км/ч

Превышение установленной скорости на 20-40 км/ч влечет штраф в 500 рублей по ст.12.9 КоАП РФ. При оплате в течение 20 дней сумма снижается до 375 рублей. Соблюдение скоростного режима — залог безопасности на дороге.

Важно помнить, что возможность оплаты штрафа со скидкой — это стимул для водителей оперативно реагировать на нарушения. Однако лучшим решением всегда остается соблюдение правил дорожного движения, что обеспечивает безопасность всех участников движения.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.

