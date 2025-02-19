Знаки, парковка, светофоры — ПДД перевернули с ног на голову: как теперь ездить, чтобы не нарваться на штраф

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В последние годы Правила дорожного движения (ПДД) в России претерпели значительные изменения, что вызывает затруднения даже у опытных водителей. Новые дорожные знаки, обновлённые правила проезда перекрёстков и изменённая работа светофоров — всё это требует внимательного изучения.

Новые дорожные знаки

Диагональный пешеходный переход: знак 5.19.3д на синем фоне с изображением пешехода и четырёх стрелок по углам указывает на возможность пересечения перекрёстка по диагонали.

Обновлённые знаки "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена": теперь снабжены табличками с белыми стрелками (3.27д — 3.30д), указывающими сторону улицы, на которой действует ограничение.

Парковка в крытых помещениях: знак 6.4.1д с изображением буквы "P" под крышей означает, что парковка разрешена только в крытых местах.

Запрет въезда на перекрёсток при заторе: серый квадрат с жёлтыми линиями (знак 3.34д) запрещает въезд на перекрёсток, если впереди образовался затор.

Изменения в работе светофоров

Мигающий зелёный сигнал светофора был отменён. Теперь на перекрёстках включается двойной красный свет по всем направлениям, позволяя автомобилям завершить манёвр и освободить перекрёсток.

Новые правила проезда круговых перекрёстков

Порядок движения на кольцевых развязках теперь определяется знаками приоритета. Табличка 4.3 с тремя стрелками по кругу на синем фоне в большинстве случаев носит информативный характер.

Специальные парковочные места

В крупных городах введён знак 5.18.1, обозначающий места стоянки для автомобилей спецслужб, таких как полиция, скорая помощь и пожарные. Эти места дополнительно выделены красной разметкой 1.27.

Эти изменения направлены на повышение безопасности и эффективности дорожного движения. Водителям рекомендуется внимательно изучить новые правила и следить за обновлениями, чтобы избежать нарушений и обеспечить безопасность на дорогах.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.

