Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать кошку, которая идеально впишется в ваш образ жизни
Суровая зима? Эти советы спасут вашу уличную технику от холода
Ясный ум и здоровое сердце: этот напиток лучше любого кофе
Вкусная и простая закуска для ваших мужчин: рулеты из ветчины с нежным сыром
FIS не считает международный старт Большунова официальным соревнованием
Эксперт предлагает традиционные методы посадки картофеля для дачников
Врач объяснил, сможет ли Тигран Кеосаян выйти из комы спустя полтора месяца
Мыши-трудяги против цикад: как природа помогает фермерам
Адвокат оценил шансы Игоря Николаева выиграть суды по авторским правам

Знаки, парковка, светофоры — ПДД перевернули с ног на голову: как теперь ездить, чтобы не нарваться на штраф

2:27
Авто

В последние годы Правила дорожного движения (ПДД) в России претерпели значительные изменения, что вызывает затруднения даже у опытных водителей. Новые дорожные знаки, обновлённые правила проезда перекрёстков и изменённая работа светофоров — всё это требует внимательного изучения.

Новые дорожные знаки

  • Диагональный пешеходный переход: знак 5.19.3д на синем фоне с изображением пешехода и четырёх стрелок по углам указывает на возможность пересечения перекрёстка по диагонали.

  • Обновлённые знаки "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена": теперь снабжены табличками с белыми стрелками (3.27д — 3.30д), указывающими сторону улицы, на которой действует ограничение.

  • Парковка в крытых помещениях: знак 6.4.1д с изображением буквы "P" под крышей означает, что парковка разрешена только в крытых местах.

  • Запрет въезда на перекрёсток при заторе: серый квадрат с жёлтыми линиями (знак 3.34д) запрещает въезд на перекрёсток, если впереди образовался затор.

Изменения в работе светофоров

Мигающий зелёный сигнал светофора был отменён. Теперь на перекрёстках включается двойной красный свет по всем направлениям, позволяя автомобилям завершить манёвр и освободить перекрёсток.

Новые правила проезда круговых перекрёстков

Порядок движения на кольцевых развязках теперь определяется знаками приоритета. Табличка 4.3 с тремя стрелками по кругу на синем фоне в большинстве случаев носит информативный характер.

Специальные парковочные места

В крупных городах введён знак 5.18.1, обозначающий места стоянки для автомобилей спецслужб, таких как полиция, скорая помощь и пожарные. Эти места дополнительно выделены красной разметкой 1.27.

Эти изменения направлены на повышение безопасности и эффективности дорожного движения. Водителям рекомендуется внимательно изучить новые правила и следить за обновлениями, чтобы избежать нарушений и обеспечить безопасность на дорогах.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи
Общество
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи Аудио 
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше
Садоводство, цветоводство
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше Аудио 
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Авто
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ Аудио 
Популярное
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ

Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?

Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
ГАЗ-21 Волга. Почему Юрий Деточкин угонял легендарную королеву автомобилей СССР Дмитрий Плотников Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты Любовь Степушова
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
Светлана Бондарчук показала, как отметила день рождения
Начал использовать эти советы при проращивании семян — урожаю завидуют соседи
Начал использовать эти советы при проращивании семян — урожаю завидуют соседи
Последние материалы
Застрять на автомате легко, а вот выбраться из снежного плена без ремонта — целая наука: делимся секретами
Мужу дали зарплату, всегда просил пельмени, а сейчас эти блины — что-то тут не так
Как приручить декоративную крысу и сделать её ручной
Жилищные сертификаты в Курской области: деньги есть, но есть и проблемы
Когда еда становится врагом: как расстройство пищевого поведения меняет жизнь
Как развивался конфликт Агаты Муцениеце и Павла Прилучного
Подземные гиганты: учёные нашли горы, которые во сто крат выше Эвереста
Как добиться хрустящей корочки у курочки, как в Rostic's: сотрудники сети раскрыли все карты
Солнце, море и песок: какие пляжи заняли верхние строчки в 2025 году
План питания, который сэкономит вам 3500 калорий за неделю — начните прямо сейчас!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.