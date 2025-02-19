Знаки, парковка, светофоры — ПДД перевернули с ног на голову: как теперь ездить, чтобы не нарваться на штраф

В последние годы Правила дорожного движения (ПДД) в России претерпели значительные изменения, что вызывает затруднения даже у опытных водителей. Новые дорожные знаки, обновлённые правила проезда перекрёстков и изменённая работа светофоров — всё это требует внимательного изучения.
Диагональный пешеходный переход: знак 5.19.3д на синем фоне с изображением пешехода и четырёх стрелок по углам указывает на возможность пересечения перекрёстка по диагонали.
Обновлённые знаки "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена": теперь снабжены табличками с белыми стрелками (3.27д — 3.30д), указывающими сторону улицы, на которой действует ограничение.
Парковка в крытых помещениях: знак 6.4.1д с изображением буквы "P" под крышей означает, что парковка разрешена только в крытых местах.
Запрет въезда на перекрёсток при заторе: серый квадрат с жёлтыми линиями (знак 3.34д) запрещает въезд на перекрёсток, если впереди образовался затор.
Мигающий зелёный сигнал светофора был отменён. Теперь на перекрёстках включается двойной красный свет по всем направлениям, позволяя автомобилям завершить манёвр и освободить перекрёсток.
Порядок движения на кольцевых развязках теперь определяется знаками приоритета. Табличка 4.3 с тремя стрелками по кругу на синем фоне в большинстве случаев носит информативный характер.
В крупных городах введён знак 5.18.1, обозначающий места стоянки для автомобилей спецслужб, таких как полиция, скорая помощь и пожарные. Эти места дополнительно выделены красной разметкой 1.27.
Эти изменения направлены на повышение безопасности и эффективности дорожного движения. Водителям рекомендуется внимательно изучить новые правила и следить за обновлениями, чтобы избежать нарушений и обеспечить безопасность на дорогах.
Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.
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