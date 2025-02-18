Инспектор ГИБДД просит ваш телефон? Лучше дайте ему почитать эти законы

Остановка автомобиля инспектором ГИБДД — привычная ситуация для многих водителей. Однако что делать, если сотрудник требует передать ему ваш мобильный телефон для проверки? Владелец юридической компании в беседе с порталом njcar. ru разъяснил правовые аспекты такой ситуации.
Согласно пункту 2.1.1 Правил дорожного движения РФ, водитель обязан предоставить инспектору:
Мобильный телефон не входит в этот список. Кроме того, статья 23 Конституции РФ гарантирует право на неприкосновенность частной жизни, включая защиту личной информации. Принудительное изъятие или проверка содержимого телефона без законных оснований является нарушением ваших конституционных прав.
Инспектор может затребовать ваш телефон только при наличии серьёзных оснований, таких как подозрение в совершении преступления, где телефон является доказательством. В этом случае должен быть составлен протокол досмотра с участием понятых или видеозаписью, как того требует закон "О полиции" (статья 13).
Если инспектор настаивает и превышает свои полномочия, вы можете:
Знание своих прав и уверенное, но корректное поведение помогут защитить себя в подобных ситуациях и избежать неправомерных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?