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Инспектор ГИБДД просит ваш телефон? Лучше дайте ему почитать эти законы

2:34
Авто

Остановка автомобиля инспектором ГИБДД — привычная ситуация для многих водителей. Однако что делать, если сотрудник требует передать ему ваш мобильный телефон для проверки? Владелец юридической компании в беседе с порталом njcar. ru разъяснил правовые аспекты такой ситуации.

Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД
Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД

Ваши права и обязанности

Согласно пункту 2.1.1 Правил дорожного движения РФ, водитель обязан предоставить инспектору:

  • водительское удостоверение;
  • документы на транспортное средство;
  • страховой полис ОСАГО.

Мобильный телефон не входит в этот список. Кроме того, статья 23 Конституции РФ гарантирует право на неприкосновенность частной жизни, включая защиту личной информации. Принудительное изъятие или проверка содержимого телефона без законных оснований является нарушением ваших конституционных прав.

Когда инспектор может потребовать телефон

Инспектор может затребовать ваш телефон только при наличии серьёзных оснований, таких как подозрение в совершении преступления, где телефон является доказательством. В этом случае должен быть составлен протокол досмотра с участием понятых или видеозаписью, как того требует закон "О полиции" (статья 13).

Как действовать при требовании передать телефон

  1. Сохраняйте спокойствие и вежливость. Не вступайте в конфликт с инспектором.
  2. Уточните причину требования. Спросите, на каком основании и с какой целью требуется ваш телефон.
  3. Ссылайтесь на закон. Напомните инспектору о статье 23 Конституции РФ и пункте 2.1.1 ПДД РФ.
  4. Фиксируйте происходящее. Если возможно, записывайте разговор на видео или привлеките понятых.
  5. Не передавайте телефон без законных оснований. Вы имеете право отказать в передаче устройства при отсутствии веских причин.

Что делать в случае превышения полномочий

Если инспектор настаивает и превышает свои полномочия, вы можете:

  • Обратиться с жалобой в вышестоящие органы ГИБДД, прокуратуру или суд.
  • Предоставить собранные доказательства (видеозаписи, показания свидетелей) для подтверждения своих слов.

Знание своих прав и уверенное, но корректное поведение помогут защитить себя в подобных ситуациях и избежать неправомерных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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