Первый Москвич родился из пепла войны: что осталось от немецкого Opel и что добавили советские инженеры

В послевоенные годы Советский Союз остро нуждался в доступном легковом автомобиле для широких масс. Решение этой задачи привело к созданию первого массового советского автомобиля — "Москвич-400".
После окончания Великой Отечественной войны руководство СССР приняло решение о разработке народного автомобиля. В качестве основы выбрали немецкую модель Opel Kadett K38, отличавшуюся компактностью и простотой конструкции. Однако из-за разрушений и утраты документации завода Opel в Рюссельсхайме советским инженерам пришлось воссоздавать чертежи и оснастку практически с нуля.
Работы по созданию "Москвича-400" начались в 1945 году на Московском автомобильном заводе имени Лихачёва (АЗЛК). Под руководством главного конструктора Андрея Липгарта команда инженеров адаптировала дизайн Opel Kadett к советским условиям, усилив подвеску и раму для эксплуатации на отечественных дорогах. Уже в декабре 1946 года с конвейера сошли первые пять опытных образцов "Москвича-400".
"Москвич-400" представлял собой компактный четырехдверный седан с несущим цельнометаллическим кузовом. Автомобиль оснащался четырехцилиндровым рядным двигателем объемом 1,1 литра и мощностью 23 лошадиные силы, что позволяло развивать скорость до 90 км/ч. Независимая передняя подвеска и гидравлические тормоза обеспечивали комфорт и безопасность на дороге.
Вскоре после начала серийного производства "Москвича-400" завод представил несколько модификаций:
Кабриолет "Москвич-400-420А": версия с мягкой складывающейся крышей.
Фургон "Москвич-400-422": грузовая модель с деревянными панелями кузова, предназначенная для перевозки небольших грузов.
В 1948 году появилась обновленная версия — "Москвич-401", получившая усиленную раму и модернизированный двигатель мощностью 26 лошадиных сил. Производство этой модели продолжалось до 1954 года, всего было выпущено более 247 тысяч автомобилей.
"Москвич-400" стал первым массовым легковым автомобилем в СССР, доступным для широкого круга потребителей. Его появление ознаменовало начало новой эры в советском автомобилестроении, заложив основу для последующих моделей и развития автопрома в стране.
Название "Москвич" было выбрано в честь 800-летия Москвы, отмечавшегося в 1947 году.
Несмотря на схожесть с Opel Kadett, "Москвич-400" имел ряд конструктивных отличий, адаптированных под советские реалии и условия эксплуатации.
Создание "Москвича-400" стало важной вехой в истории советского автомобилестроения. Этот автомобиль не только удовлетворил потребности населения в личном транспорте, но и продемонстрировал способность отечественных инженеров создавать качественные и надежные машины, соответствующие мировым стандартам того времени.
Москви́ч-400 — советский автомобиль I группы малого класса, выпускавшийся на Заводе малолитражных автомобилей в Москве («ЗМА», впоследствии — «МЗМА») с декабря 1946 по 1954 год.
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