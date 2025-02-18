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Запись есть, но вы её не увидите: что делать, если ГАИ не показывает видео

2:19
Авто

Многие водители считают, что инспекторы ГАИ обязаны сразу показывать видеозапись нарушения. Однако это не так.

ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Stanislav Kozlovskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ДПС

Когда инспекторы используют видеосъёмку

Инспекторы ДПС часто применяют видеосъёмку на проблемных участках дорог, где регулярно фиксируются нарушения ПДД. Это может быть связано с неудобной разметкой, неудачным расположением знаков или сложными условиями движения. Особое внимание уделяется серьёзным нарушениям, таким как пересечение сплошной линии или выезд на встречную полосу, которые могут привести к опасным последствиям.

Мнение водителей о видеозаписях

Среди автомобилистов распространено мнение, что каждое нарушение должно быть подтверждено видеозаписью. Если инспектор не предоставляет такую запись, водители начинают сомневаться в факте нарушения. Некоторые считают, что отсутствие видео даёт им право оспорить штраф, полагая, что это подрывает законность действий сотрудников ДПС.

Позиция закона

На практике всё обстоит иначе. Согласно статье 25.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), при составлении протокола гражданин имеет право ознакомиться с материалами дела и предоставить свои объяснения. Полицейский обязан устно разъяснить суть нарушения в контексте ПДД и КоАП РФ. Однако закон не требует от инспектора демонстрации видеозаписи нарушения на месте.

Пункт 26.1 КоАП гласит, что доказательствами в административном деле могут быть любые фактические данные, включая показания самих сотрудников ДПС. Таким образом, наличие видеозаписи не является обязательным для составления протокола, и её отсутствие не делает действия инспектора незаконными.

За последние десять лет в ПДД и КоАП не произошло значительных изменений, касающихся использования видеозаписей. Сотрудники ДПС не обязаны предоставлять водителю видеоматериалы в качестве доказательств нарушения. Однако наличие таких записей может облегчить разрешение споров, позволяя точнее оценить обстоятельства происшествия.

Уточнения

Ви́део (от лат. video — смотрю, вижу) — электронная технология формирования, записи, обработки, передачи, хранения и воспроизведения подвижного изображения, основанная на принципах телевидения, а также аудиовизуальное произведение, записанное на физическом носителе (видеокассете, видеодиске и т. п.).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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