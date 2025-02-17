Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ем это масло и не боюсь за своё здоровье: сливочное оставила в прошлом
Самые умные кошки: их можно выгуливать на поводке и обучать командам
Вкусный и полезный овощной суп-пюре: рецепт с картофелем и хрустящим беконом
Как приготовить сосиски в тесте, которые всегда получаются воздушными
Россияне на Бали: когда радушие сменяется недовольством
Психология похудения: главный секрет снижения веса, который скрыт в нашей голове
Виноград можно посадить даже в жару: эти хитрости помогут не погубить урожай
Восьмизубые жуки-короеды атаковали еловые насаждения в Великобритании
Светлана Бондарчук показала, как отметила день рождения

Блестит, как конфетка, но битая: рассказываем, как распознать замаскированный автохлам

2:44
Авто

Покупка подержанного автомобиля может обернуться неприятными сюрпризами, если не знать уловок, к которым прибегают недобросовестные продавцы. Они тщательно скрывают следы серьёзных аварий, чтобы выдать повреждённое авто за исправное. Рассмотрим основные методы маскировки последствий ДТП, чтобы вы могли распознать обман и избежать лишних затрат.

Машина после аварии
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машина после аварии

Блестящий кузов: полировка как способ маскировки

Если кузов автомобиля сияет, как новый, при значительном пробеге, это повод задуматься. Полная полировка часто используется для скрытия следов серьёзных повреждений, которые были устранены перед продажей. Ведь мелкие царапины не требуют таких кардинальных мер.

Обновлённые бамперы: больше, чем косметический ремонт

Новые или окрашенные бамперы могут свидетельствовать о недавних повреждениях. Хотя лёгкие царапины возможны в повседневной эксплуатации, замена бамперов может скрывать последствия более серьёзных столкновений. Особенно настораживает использование дешёвых аналогов вместо оригинальных деталей.

Сияющий двигатель: признак недавней замены

Чистый и новый двигатель в старом автомобиле должен вызвать подозрения. Замена мотора часто связана с серьёзными повреждениями, полученными в аварии. Продавцы могут утверждать, что двигатель просто помыт, но обычно это делается для сокрытия проблем, таких как утечки масла.

Свежий салон: маскировка внутренних повреждений

Обновлённая обивка и новые элементы интерьера могут скрывать следы сработавших подушек безопасности или других внутренних повреждений. Если салон выглядит слишком новым для своего возраста, стоит проверить историю автомобиля тщательнее.

Подозрительная история: отсутствие данных о ремонтах

Если в документах отсутствуют сведения о ремонтах или обслуживание проводилось в неизвестных сервисах, это может быть попыткой скрыть участие автомобиля в ДТП. Всегда проверяйте историю машины через официальные базы данных и обращайте внимание на несоответствия в документации.

Как защитить себя от обмана

  • Тщательная проверка: используйте специализированные сервисы для проверки истории автомобиля.
  • Профессиональная диагностика: привлеките независимого эксперта для осмотра машины перед покупкой.
  • Внимание к деталям: обращайте внимание на несоответствия в состоянии кузова, салона и технических узлов.

Знание этих уловок поможет вам избежать покупки автомобиля с скрытыми повреждениями и связанных с этим проблем в будущем.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Три весенних подкормки, которые заставят пионы цвести так, что прохожие будут заглядываться
Садоводство, цветоводство
Три весенних подкормки, которые заставят пионы цвести так, что прохожие будут заглядываться Аудио 
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Недвижимость
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению Аудио 
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Хотите арбузы в своем саду? Этот секрет позволит вырастить их даже в Сибири
ПВО NASAMS. Как западное супероружие уничтожают даже беспилотники Дмитрий Плотников ВС РФ широким фронтом выходят к границе ДНР и Днепропетровской области Любовь Степушова Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Торт без хлопот: быстрый рецепт десерта с заварным кремом для неожиданных гостей
Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин
Простая и изумительно вкусная закуска: готовим свекольный салат с жареным лучком, который понравится всем
Простая и изумительно вкусная закуска: готовим свекольный салат с жареным лучком, который понравится всем
Последние материалы
Беременность и напитки: что стоит ограничить, а что полезно
Небулайзер и паровые ингаляции: как избежать ошибок
Самые добрые и умные собаки: какие породы лучше всего подходят для семьи
Не моргнул поворотником — получи гневный взгляд дальнобойщика: как не нарваться на проблемы на изгибе главной дороги
Как избежать лишних трат на косметику: простые советы для экономных женщин
Антарктическое циркумполярное течение: сила, с которой не справятся даже подлодки
Новый центр притяжения для отдыхающих: как курорт Армхи изменит Ингушетию
Елена Малышева заявила о новом прорыве в лечении ожирения
Беременным в России могут дать право бесплатного проезда: проект от Милонова уже на рассмотрении
Трансферная сага: «Зенит» не сдаётся в борьбе за Жерсона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.