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Не моргнул поворотником — получи гневный взгляд дальнобойщика: как не нарваться на проблемы на изгибе главной дороги

Авто

Задумывались ли вы, нужно ли включать поворотник, следуя по изгибу главной дороги? Этот вопрос часто вызывает споры среди водителей.

Горная дорога в Дагестане
Фото: flickr.com by Шамиль Магомедов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Горная дорога в Дагестане

Когда поворотник обязателен

Согласно пункту 8.1 Правил дорожного движения (ПДД), водитель обязан включать соответствующий указатель поворота перед началом движения, остановкой, перестроением, поворотом или разворотом. Это означает, что при любом манёвре, связанном с изменением направления или полосы движения, необходимо подавать сигнал поворота.

Ситуации на перекрёстках с изгибом главной дороги

Особое внимание стоит уделить нерегулируемым "Y"- или "Т"-образным перекрёсткам, где главная дорога меняет направление. В таких случаях водители, продолжающие движение по главной дороге без изменения полосы или направления, не обязаны включать поворотник. Однако, если планируется съезд на второстепенную дорогу или перестроение, подача сигнала поворота обязательна.

Практические рекомендации

  • Движение по главной дороге без изменения направления: поворотник не требуется.
  • Поворот на второстепенную дорогу или съезд: обязательно включайте соответствующий указатель поворота.
  • Перестроение между полосами движения: подавайте сигнал поворота.

Важно помнить, что чёткое соблюдение ПДД и своевременное информирование других участников движения о своих намерениях способствует повышению безопасности на дорогах.

Уточнения

Поворо́т (враще́ние) — движение плоскости или пространства, при котором по крайней мере одна точка остаётся неподвижной.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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