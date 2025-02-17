Не моргнул поворотником — получи гневный взгляд дальнобойщика: как не нарваться на проблемы на изгибе главной дороги

Задумывались ли вы, нужно ли включать поворотник, следуя по изгибу главной дороги? Этот вопрос часто вызывает споры среди водителей.
Согласно пункту 8.1 Правил дорожного движения (ПДД), водитель обязан включать соответствующий указатель поворота перед началом движения, остановкой, перестроением, поворотом или разворотом. Это означает, что при любом манёвре, связанном с изменением направления или полосы движения, необходимо подавать сигнал поворота.
Особое внимание стоит уделить нерегулируемым "Y"- или "Т"-образным перекрёсткам, где главная дорога меняет направление. В таких случаях водители, продолжающие движение по главной дороге без изменения полосы или направления, не обязаны включать поворотник. Однако, если планируется съезд на второстепенную дорогу или перестроение, подача сигнала поворота обязательна.
Важно помнить, что чёткое соблюдение ПДД и своевременное информирование других участников движения о своих намерениях способствует повышению безопасности на дорогах.
Поворо́т (враще́ние) — движение плоскости или пространства, при котором по крайней мере одна точка остаётся неподвижной.
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