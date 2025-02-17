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Платный проезд по МСД для москвичей: новые правила и тарифы

Москва меняет правила проезда по МСД: все, что нужно знать водителям
5:43
Авто

С 15 февраля для жителей Москвы вступили в силу новые правила движения по Московскому скоростному диаметру (МСД) в будние дни. Полное применение изменений начнётся в понедельник, 17 февраля, в утренние и вечерние часы пик — с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. В этот период автовладельцам придётся оплачивать проезд по специально выделенным сегментам дороги.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

МСД теперь разделён на девять зон, и плата за проезд варьируется от 5 до 45 рублей в зависимости от длины маршрута. При этом льготный режим остаётся для автомобилей оперативных служб, почтовых и коммунальных предприятий, городского транспорта, школьных автобусов и лицензированных такси Москвы и Московской области.

На данный момент дорожная система распределена следующим образом: первый участок простирается от Бусиновской развязки до Дмитровского шоссе, а последний охватывает от улицы Подольских курсантов до Варшавского шоссе. Стоимость проезда по каждой зоне установлена на уровне 5 рублей, и сбор взимается исключительно в установленные часы. Если транспортное средство въезжает или покидает участок вне платного времени, оплата не производится. Например, поездка считается бесплатной, если автомобиль въехал до начала тарификации или выехал после её окончания.

Специалисты рекомендуют заранее активировать функцию автоматической оплаты через приложение "Парковки России", где настройка доступна в разделе "Привязанные карты и автооплата". Система суммирует все сборы за день, а итоговый платёж выставляется в течение пяти дней.

Напомним, что МСД соединяет 10 крупнейших вылетных магистралей, обеспечивая связь между различными районами столицы и области. С начала 2023 года транзитный сбор в размере 950 рублей применяется к автомобилям, зарегистрированным вне Москвы и Московской области. В часы пик загруженность трассы достигает 6-7 баллов, что снижает среднюю скорость движения до 48 км/ч. Чтобы обеспечить комфортное и быстрое перемещение по МСД, транспортные власти решили отменить бесплатный проезд для москвичей — мера, направленная на предотвращение дальнейшего роста загруженности до 7-8 баллов к 2025 году и до 9 баллов в 2026 году.

При этом на протяжении 16 часов из 24 бесплатный режим сохраняется, когда поток транспорта остаётся ниже критической отметки. Один из специалистов НИУ ВШЭ отметил, что действующие тарифы условны — даже при проезде по всем зонам суммарный сбор оказывается ниже стоимости городского трамвайного билета. Он подчеркнул, что для москвичей оплата за парковку является привычной процедурой, а данное нововведение носит экспериментальный характер, который позволит в будущем пересмотреть ставки до уровня, сопоставимого с проездом по проспекту Багратиона (около 650 рублей).

Другой эксперт из центра по изучению дорожных заторов высказался, что сборы в размере от 5 до 45 рублей не вынудят водителей полностью отказываться от личного автомобиля. Он напомнил, что введение платных парковок начиналось с минимальной ставки в 50 рублей за час, а со временем тарифы выросли до 380-600 рублей. По его мнению, привыкание к платному проезду станет первым этапом, после которого тарифы на МСД, вероятно, будут пересмотрены, и автолюбители смогут выбирать между оплатой и переходом на более доступный городской транспорт.

В то же время власти не уверены, что новые сборы существенно сократят количество автомобилей в городе. По данным департамента транспорта, ежегодно в Москве регистрируется около 100 тысяч новых транспортных средств, причём 30 % из них принадлежат жителям, ранее предпочитавшим общественный транспорт, но переключившимся на личные автомобили из-за улучшения дорожной инфраструктуры.

Один из экспертов предложил изменить подход к передвижению по городу, подчеркнув, что центральные районы следует обслуживать общественным транспортом, а личный автомобиль использовать преимущественно для поездок за пределы мегаполиса. Он добавил, что использование массового транспорта не уступает поездке на машине и отметил существенный рост числа автомобилей: 35 лет назад на 1000 жителей Москвы приходилось около 80 машин, а сегодня эта цифра достигла 500.

Подведение итогов производится следующим образом: стоимость всех поездок по МСД суммируется за сутки, а в течение пяти дней водитель получает единый платёж. Оплатить сборы можно через приложение "Парковки России", на сайте msd. mos. ru, через портал "Госуслуги" или в мобильных банкинговых приложениях (Сбер, ВТБ и др.). По возникающим вопросам автолюбители могут обратиться в службу поддержки по телефонам +7 495 539 5454 или 3210 с мобильного.

Уточнения

Моско́вский скоростно́й диа́метр (МСД) — платная бессветофорная магистраль в Москве. Проезд по МСД для автовладельцев Москвы и области изначально был бесплатным. Но с 15 февраля 2025 года проезд для москвичей тоже стал частично платным. Полное открытие магистрали запланировано на 2026 год.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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