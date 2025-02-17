Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Легендарный дубайский десерт: как приготовить его так, чтобы все решили, что вы привезли его из Эмиратов
Опасная привычка: что происходит, если хватать собаку за шкирку
Килограммы прибавляются на диете? Врач рассказал, почему так происходит
Удержание текущих сотрудников становится приоритетом для работодателей
Проект ПроЕДУ по России стартовал на Сахалине в рамках гастромарафона
Строгие диеты не помогут: как похудеть наверняка и надолго
Лисовец вышел на связь после новости об онкологии последней стадии
Эта часть тела помогает собаке не только бегать, но и спасаться от опасности
Готовим высокобелковую шаверму: фигура не пострадает

Toyota RAV4 – лидер среди подержанных японских автомобилей по мнению россиян

Рейтинг популярности подержанных японских авто до 2 млн рублей: итоги опроса
1:15
Авто

Среди российских автовладельцев провели исследование, в котором участвовали приблизительно 1700 человек. Целью было определить, какие подержанные японские автомобили стоимостью до 2 миллионов рублей пользуются наибольшей популярностью. Результаты показали, что 38% респондентов, опрошенных через телеграм-канал Autonews, отдали предпочтение Toyota RAV4.

Кроссовер Toyota RAV4
Фото: commons.wikimedia.org by Kickaffe (Mario von Berg), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кроссовер Toyota RAV4

На втором месте с 26% голосов оказался Subaru Forester, а третью позицию занял Mitsubishi Outlander, набравший 16%. Менее востребованными стали Toyota Corolla (5%), Nissan Qashqai (4%), Mitsubishi ASX (2%) и Nissan Juke (1%). Около 8% участников предложили альтернативные модели в комментариях, включая Nissan X-Trail, Mitsubishi Pajero и Mazda CX-5.

Ранее аналогичное исследование касалось корейских автомобилей, доступных через параллельный импорт. Лидером тогда стал Hyundai Santa Fe с 59% голосов. За ним расположились Hyundai Staria (11%), KGM Rexton (6%), KGM Torres (4%) и Hyundai Custin (3%).

Уточнения

Toyota RAV4 — компактный кроссовер, запущенный в производство в Японии в 1994 году. Первое поколение позиционировалось компанией Toyota как женский автомобиль для активного отдыха, отсюда и происхождение названия (Recreation Active Vehicle), цифра «4» указывает на постоянный полный привод.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Еда и рецепты
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду Аудио 
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Еда и рецепты
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки Аудио 
Где вы были раньше? Теперь мои вареники идеальные
Еда и рецепты
Где вы были раньше? Теперь мои вареники идеальные Аудио 
Популярное
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки

Выбрасываете кожуру от апельсинов и мандаринов? Зря! Оказывается, её можно использовать для ароматизации, уборки и даже защиты от насекомых. Разбираем 8 крутых способов!

Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
ПВО NASAMS. Как западное супероружие уничтожают даже беспилотники Дмитрий Плотников ВС РФ широким фронтом выходят к границе ДНР и Днепропетровской области Любовь Степушова Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Последние материалы
В США признали отсутствие интереса Индии к закупке американских F-35
Спикер палаты представителей США порассуждал о возможности выживания западных стран
3 секрета в уходе за репчатым луком
Модные антитренды весны: вот что уходит в прошлое
Невероятное существо, способное вырабатывать электричество: как угорь превращает тело в мощную батарею
Стильная уборка: 12 вещей, которые сделают наведение порядка приятнее
Худеем вкусно: эти блины можно есть хоть каждый день без вреда для фигуры
Конор Макгрегор пригласил Емельяненко в лигу кулачных боёв
Мама Моргенштерна* рассказала о сложной судьбе рэпера
В Надым прибыли икринки форели: новый этап в разведении лососевых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.