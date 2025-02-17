Toyota RAV4 – лидер среди подержанных японских автомобилей по мнению россиян

Рейтинг популярности подержанных японских авто до 2 млн рублей: итоги опроса

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Среди российских автовладельцев провели исследование, в котором участвовали приблизительно 1700 человек. Целью было определить, какие подержанные японские автомобили стоимостью до 2 миллионов рублей пользуются наибольшей популярностью. Результаты показали, что 38% респондентов, опрошенных через телеграм-канал Autonews, отдали предпочтение Toyota RAV4.

Фото: commons.wikimedia.org by Kickaffe (Mario von Berg), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кроссовер Toyota RAV4

На втором месте с 26% голосов оказался Subaru Forester, а третью позицию занял Mitsubishi Outlander, набравший 16%. Менее востребованными стали Toyota Corolla (5%), Nissan Qashqai (4%), Mitsubishi ASX (2%) и Nissan Juke (1%). Около 8% участников предложили альтернативные модели в комментариях, включая Nissan X-Trail, Mitsubishi Pajero и Mazda CX-5.

Ранее аналогичное исследование касалось корейских автомобилей, доступных через параллельный импорт. Лидером тогда стал Hyundai Santa Fe с 59% голосов. За ним расположились Hyundai Staria (11%), KGM Rexton (6%), KGM Torres (4%) и Hyundai Custin (3%).

Уточнения

Toyota RAV4 — компактный кроссовер, запущенный в производство в Японии в 1994 году. Первое поколение позиционировалось компанией Toyota как женский автомобиль для активного отдыха, отсюда и происхождение названия (Recreation Active Vehicle), цифра «4» указывает на постоянный полный привод.



